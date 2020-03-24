Akçakoca’da 65 yaş üstü vatandaşların alışverişi eve teslim

Akçakoca Belediyesi ekipleri, yeni tip korona virüsle mücadele kapsamında, sokağa çıkmaları sakıncalı görülen 65 yaş ve üstündeki vatandaşların talep etmeleri durumunda alışverişlerini yapıp, evlerine teslim ediyor.

Belediye Başkanı Okan Yanmaz, yaptığı açıklamada, korona virüs ile mücadele kapsamında "Evde Kal" kampanyasına bütün imkanlarıyla destek verdiklerini açıkladı.

Dünyanın ciddi bir tehditle karşı karşıya olduğunu ifade eden Başkan Yanmaz, "65 yaş ve üstü evde kalan insanlarımızın çok fazla kişiyle teması olmaması adına zabıta birimimizi aradıkları takdirde ihtiyaçlarını zabıtalarımız marifetiyle evlerine kadar götürüp teslim edeceğiz. 65 yaş üstü vatandaşlarımızdan gelen her talebi değerlendireceğiz. Böylece günlük ihtiyaçlarının karşılanması adına dışarıya çıkma ihtimallerini en aza indirmeye çalışıyoruz" dedi.

Devletimiz tarafından evde kalmaları istenen 65 yaş üstü vatandaşların unutulmadığına vurgu yapan Başkan Yanmaz, "İhtiyaç sahiplerimiz yine zabıta birimimizi arayarak böyle bir talepte bulundukları takdirde Sosyal Market aracılığıyla ihtiyaçlarını ulaştıracağız" diye konuştu.

65 yaş üstü bir vatandaşın talebi üzerine marketten aldığı ekmekleri Osmaniye mahallesindeki ikametgahına götüren Başkan Yanmaz, ’’Sevgili vatandaşlarımı bu teyzemiz gibi duyarlı davranarak, dışarı çıkmazsanız, zorunlu hallere ihtiyaç duyduğunuzda ekmek gibi ihtiyaçlarınız için Akçakoca Zabıtasını 0 (380) 611 50 62 numaralı telefonlarımızı ararsanız seviniriz. Hepinize bol sağlıklı günler diliyorum’’ ifadelerini kullandı.

