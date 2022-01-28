YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Düzce
  4. Akçakoca'da kar güzelliği havadan görüntülendi

Akçakoca'da kar güzelliği havadan görüntülendi

28.01.2022 16:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akçakoca'da kar güzelliği havadan görüntülendi

"Batı Karadeniz'in incisi" olarak tabir edilen Düzce'nin Akçakoca ilçesinde kar yağışının ardından güzel manzara ortaya çıktı.

Bölgede bir süredir etkili olan kar yağışıyla ilçenin yüksek kesimleri beyaza büründü.

Orman ile denizin birleştiği turizm ilçesinde, kale ve liman mevkilerinde etkileyici görüntüler oluştu.

Bölgede, deniz ile karla kaplı ormanın birleşmesiyle oluşan güzel manzara havadan görüntülendi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Genç kadın, ''Henüz çok erken'' dedi! Hiç acımadan bu hale getirdiGenç kadın, ''Henüz çok erken'' dedi! Hiç acımadan bu hale getirdi
Çocuğunuzla bağınızı kuvvetlendirecek yeni aktivite trendleri!Çocuğunuzla bağınızı kuvvetlendirecek yeni aktivite trendleri!
Düzce'de tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandıDüzce'de tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Anahtar Kelimeler:
Düzce

Düzce Namaz Vakitleri 28 Ocak Cuma

İmsak
06:35
Sabah
08:03
Öğle
13:13
İkindi
15:50
Akşam
18:14
Yatsı
19:36
Düzce ECZANELER
Düzce ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

GÜNCELLEME - Milli buz patenci İklim Şentunalı, Çıldır Gölü üzerinde gösteri yaptı:

GÜNCELLEME - Milli buz patenci İklim Şentunalı, Çıldır Gölü üzerinde gösteri yaptı:

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Erzincanlı hattat ve ressam Rafet Kavukçu vefat etti

Erzincanlı hattat ve ressam Rafet Kavukçu vefat etti

Edirne'de evinde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı

Edirne'de evinde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı

Adana'da iş arkadaşını çekiçle yaralayan zanlı tutuklandı

Adana'da iş arkadaşını çekiçle yaralayan zanlı tutuklandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.