Akçakoca'da kar güzelliği havadan görüntülendi

"Batı Karadeniz'in incisi" olarak tabir edilen Düzce'nin Akçakoca ilçesinde kar yağışının ardından güzel manzara ortaya çıktı.

Bölgede bir süredir etkili olan kar yağışıyla ilçenin yüksek kesimleri beyaza büründü.

Orman ile denizin birleştiği turizm ilçesinde, kale ve liman mevkilerinde etkileyici görüntüler oluştu.

Bölgede, deniz ile karla kaplı ormanın birleşmesiyle oluşan güzel manzara havadan görüntülendi.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz