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Akçakoca'da Uzak Doğu'ya ihraç edilen salyangozların avlanmasına başlandı

26.05.2022 16:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akçakoca'da Uzak Doğu'ya ihraç edilen salyangozların avlanmasına başlandı

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde balık avı yasağının olduğu yaz döneminde en önemli geçim kaynakları salyangoza yönelen balıkçılar, av mesaisine başladı.

Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, AA muhabirine, kıyı balıkçıların en önemli gelir kaynağının salyangoz olduğunu vurguladı.

Salyangoz avcılığının genellikle kıyılarda yapıldığını aktaran Karakaş, "Kilosu 8 liradan satılıyor. Bu fiyat çok kötü değil, çok iyi de değil. Dün itibarıyla salyangoz avcılığına başlanıldı. Bundan sonra iyiye gidecek. Zaten bu istilacı bir hayvan olduğu için avlanabilir türler arasındadır." dedi.

Karakaş, yazın balıkçıların geçim kaynağının salyangoz olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bu salyangozları Türkiye'de mevcut fabrikalara veriyoruz. Onlar da özellikle Uzak Doğu'daki Çin, Kore ve Japonya gibi ülkelere ihraç ediyorlar. Şu anda rağbet oldukça fazla. Önceden salyangoz genellikle Ukrayna'dan geliyordu. Türkiye'ye salyangozları satabiliyorlardı. Şimdi orada savaş olunca ister istemez üründe azalma oldu. Şu anda Türkiye'de salyangoza rağbet oldu. Hatta aşırı derecede diyebiliriz."

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