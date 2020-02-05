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Akçakoca’da yol ve parklarda çalışmalar aralıksız devam ediyor

DÜZCE HABERLERİ  | 05.02.2020 13:57 | Son Güncelleme

Akçakoca’da yollarda bakım,onarım ve asfaltlama çalışmalarının yanı sıra Park ve Bahçelerdeki bakım çalışmaları devam ediyor.Akçakoca Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe genelinde asfalt, yama, bordür, parke döşeme ,durak çalışmaları ve park ve bahçelerde kış mevsimi öncesinde yoğun çalışmalar aralıksız sürüyor.Akçakoca Belediyesi ilçe genelinde yol iyileştirme çalışmaları yürütüyor.Bu kapsamda altyapı çalışmaları veya kullanımdan dolayı deforme olan güzergahlar ve park ve bahçelerde bakım ve onarımdan geçiyor.

Akçakoca’da yollarda bakım,onarım ve asfaltlama çalışmalarının yanı sıra Park ve Bahçelerdeki bakım çalışmaları devam ediyor.
Akçakoca Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe genelinde asfalt, yama, bordür, parke döşeme ,durak çalışmaları ve park ve bahçelerde kış mevsimi öncesinde yoğun çalışmalar aralıksız sürüyor.
Akçakoca Belediyesi ilçe genelinde yol iyileştirme çalışmaları yürütüyor.Bu kapsamda altyapı çalışmaları veya kullanımdan dolayı deforme olan güzergahlar ve park ve bahçelerde bakım ve onarımdan geçiyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz, ’’İlçemizin birçok noktasında bakım ,onarım,asfaltlama ve park bahçelerde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor’’ şeklinde konuştu.
Tüm yolların kaliteli bir düzeye ulaştırmak adına ekiplerin gece gündüz çalıştığını ifade eden Başkan Yanmaz, ’’Ekiplerimiz yoğun bir tempo ile cadde ve sokaklarımızı daha nitelikli ve kaliteli seviyeye ulaştırmak için yol ve alt yapı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.Vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak adına asfalt,kaldırım,orta refüj,kavşak, park ve bahçelerdeki çalışmaların yanı sıra yeni yolların hizmete sunulması özellikle yapılaşmanın yoğun olduğu bölgelerde bakım,onarım ve yama çalışmalarını kış gelmeden yoğunlaştırdık.Asfaltlarda oluşan hasarları kış ayları gelmeden onarıyoruz.Şehrimizin en ücra noktasına kadar kaliteli hizmet götürme gayretindeyiz’’ dedi.

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