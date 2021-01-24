YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Akdağ Kayak Merkezi'nde güneşli havada kayak keyfi

Akdağ Kayak Merkezi'nde güneşli havada kayak keyfi

24.01.2021 15:16 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akdağ Kayak Merkezi'nde güneşli havada kayak keyfi

Samsun'un Ladik ilçesindeki Akdağ Kayak Merkezi'nde kayakseverler güneşli havada karın keyfini çıkardı.

Kar kalınlığının yaklaşık 20 santimetreyi bulduğu kayak merkezinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sakinlik yaşandı.

Kayak merkezindeki otelde konaklayan vatandaşlar ise güneşli havada karın keyfini çıkardı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Adnan İpekdal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ladik Kayak Merkezi'nin özellikle kış mevsiminde Samsun'un ve Karadeniz'in önemli turizm noktalarından olduğunu belirtti.

Geçtiğimiz günlerde Akdağ'a beklenen karın yağdığını ancak havanın yeniden ısındığına işaret eden İpekdal, tesiste karın bir bölümünün eridiğine işaret etti.

Kovid-19 tedbirlerine uyulup uyulmadığını kontrol etmek için tesise geldiklerini aktaran İpekdal, kar seviyesi çok yüksek olmasa da vatandaşların Akdağ Kayak Merkezi'nde keyifli vakit geçirdiğini bildirdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Canlı yayındaki 'Bahçeli' skandalı şoke ettiCanlı yayındaki 'Bahçeli' skandalı şoke etti
AK Parti'den 'Hasan Uzunlar' açıklamasıAK Parti'den 'Hasan Uzunlar' açıklaması

Samsun Namaz Vakitleri 24 Ocak Pazar

İmsak
06:17
Sabah
07:46
Öğle
12:52
İkindi
15:24
Akşam
17:47
Yatsı
19:11

Samsun Nöbetçi Eczaneler24 Ocak Pazar

Benek Eczanesi
Ilkadim
Esin Eczanesi
Ilkadim
Uslu Eczanesi
Ilkadim
Çiğdem Eczanesi
Atakum
Sevinç Eczanesi
Atakum
Fazilet Eczanesi
Tekkekoy
Yılmaz Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster
Samsun ECZANELER
Samsun ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Adana'daki FETÖ davasında yargılanan eski öğretmen 49 sanıktan 25'ine hapis cezası

Adana'daki FETÖ davasında yargılanan eski öğretmen 49 sanıktan 25'ine hapis cezası

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Esenler Belediyesi’nde toplu sözleşme sevinci

Esenler Belediyesi’nde toplu sözleşme sevinci

Trabzonspor kafilesi, Ankara'ya gitti

Trabzonspor kafilesi, Ankara'ya gitti

Tatvan’da şehir merkezine bir haftada 2 metre 28 santim kar yağdı

Tatvan’da şehir merkezine bir haftada 2 metre 28 santim kar yağdı

Diğer Haberler

Gençleri kötü alışkanlıklardan uzaklaştıracak proje

Gençleri kötü alışkanlıklardan uzaklaştıracak proje

Samsun'da günlük 15 bin 500 metreküp atık su arıtılacak

Samsun'da günlük 15 bin 500 metreküp atık su arıtılacak

Samsun'da komşular arasında çıkan kavgada 4 kişi bıçakla yaralandı

Samsun'da komşular arasında çıkan kavgada 4 kişi bıçakla yaralandı

Samsun Büyükşehir Barınma Evi kimsesizlere yuva oldu

Samsun Büyükşehir Barınma Evi kimsesizlere yuva oldu

Başkan Demir: “Samsun’un her köşesini şantiyeye çevirdik”

Başkan Demir: “Samsun’un her köşesini şantiyeye çevirdik”

Çarşamba İleri Biyolojik Arıtma Tesisi hızla yükseliyor

Çarşamba İleri Biyolojik Arıtma Tesisi hızla yükseliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.