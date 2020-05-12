YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Zonguldak
  4. Akdal, "Basın sektörüne profesyoneller yetiştiriyoruz"

Akdal, "Basın sektörüne profesyoneller yetiştiriyoruz"

ZONGULDAK HABERLERİ  | 12.05.2020 15:10 | Son Güncelleme

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ) İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr Öğretim Üyesi Tuğba Akdal, Zonguldak Gazeteciler Cemiyeti ziyaretinde önemli açıklamalarda bulundu.

Akdal, "Basın sektörüne profesyoneller yetiştiriyoruz"

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ) İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr Öğretim Üyesi Tuğba Akdal, Zonguldak Gazeteciler Cemiyeti ziyaretinde önemli açıklamalarda bulundu. Akdal, "Profesyonel insanlar yetiştirmenin çok ayrı bir öneme sahip olduğunu düşünüyor ve bu alana profesyonel çalışanlar yetiştireceğimize de inanıyoruz" şeklinde konuştu.
ZBEÜ İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr Öğretim Üyesi Tuğba Akdal, Zonguldak Gazeteciler Cemiyeti’ni (ZGC) ziyaret etti. Ziyarette gazetecilik, iletişim ve eğitim konuları karşılıklı olarak görüşüldü. Zonguldak Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Derya Akbıyık, İletişim Fakültesi’nin basın sektörü için önemine vurgu yaptı. Akbıyık, "İletişim fakültesi bizler için çok önemlidir ve çok değerli daha önce dekanımız bizi ziyaret etmişti, bugün de dekan yardımcımız Tuğba Akdal bizi ziyaret etti ve bizi çok mutlu etti bu ziyareti ile. Zonguldak Gazeteciler Cemiyeti olarak ilimizi temsil ediyoruz çok sayıda meslektaşımız var. İletişim fakültesi o anlamda eğitim camiasında bizler için çok önemli ve değerli. İnşallah bundan sonraki süreçte de birlikte olacağız diye düşünüyoruz. İletişim fakültesi 4.yılını doldurdu. Fakültenin.İletişim fakültesine bundan sonraki süreçte Zonguldak gazeteciler olarak bizlerde elimizden geldiği kadar katkı ve destek vermeye devam edeceğiz. Bugünkü ziyaret için çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.
Tuğba Akdal da, "Bizi ağırladığınız için bir teşekkür ediyoruz. Ben gazetecilik yapmış biri olarak aynı zamanda gazetecilik bölümlerinde iletişim fakültelerinde yıllardır öğretim üyeliği yapmış biri olarak haber yazmanın ve aynı zamanda haber piyasası dediğimiz ortama profesyonel insanlar yetiştirmenin çok ayrı bir öneme sahip olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla burada İnşallah sizler dış paydaşlarımızdan biri olarak güzel bu alana profesyonel çalışanlar yetiştireceğimize de inanıyoruz Bir de kabul ettiğin için teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İstanbul'da trafik koronavirüs dinlemedi İstanbul'da trafik koronavirüs dinlemedi
Zonguldaklı Kadınlar Özgecan İçin YürüdüZonguldaklı Kadınlar Özgecan İçin Yürüdü

En Çok Okunan Yerel Haberler

Van’da 350 metre manyat tipi ağ balık ele geçirildi

Van’da 350 metre manyat tipi ağ balık ele geçirildi

Balıkesir’e mevsimlik tarım işçileri geldi

Balıkesir’e mevsimlik tarım işçileri geldi

Mersin ormanlarına 22 bin çam kese böceği yırtıcısı bırakıldı

Mersin ormanlarına 22 bin çam kese böceği yırtıcısı bırakıldı

Alkollü sürücü ters şeritte dehşet saçtı

Alkollü sürücü ters şeritte dehşet saçtı

Büyükşehir, berber ve kuaförlere koruyucu set dağıttı

Büyükşehir, berber ve kuaförlere koruyucu set dağıttı

Başhemşire’den anlamlı çağrı

Başhemşire’den anlamlı çağrı

Zonguldak Namaz Vakitleri 12 Mayıs Salı

İmsak
03:44
Sabah
05:30
Öğle
12:54
İkindi
16:49
Akşam
20:09
Yatsı
21:47

Zonguldak Nöbetçi Eczaneler12 Mayıs Salı

Buket Eczanesi
Merkez
Çatalağzı Eczanesi
Merkez
Gökmen Eczanesi
Merkez
Görkem Eczanesi
Merkez
Sonat Eczanesi
Merkez
Yazıcı Eczanesi
Merkez
Yazıcıoğlu Eczanesi
Alapli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Zonguldak'ta sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan çiftçiler ekim yapıyor

Zonguldak'ta sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan çiftçiler ekim yapıyor

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Belediye mahalle mahalle konser veriyor

Belediye mahalle mahalle konser veriyor

Muhtar tüm köyü baştan sona dezenfekte etti

Muhtar tüm köyü baştan sona dezenfekte etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.