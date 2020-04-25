YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Akdamar Adası'ndaki bahar güzelliği ziyaretçisiz kaldı

Akdamar Adası'ndaki bahar güzelliği ziyaretçisiz kaldı

VAN HABERLERİ  | 25.04.2020 11:12 | Son Güncelleme

Yılın her döneminde ayrı güzelliğe bürünen Akdamar Adası, bugünlerde çiçek açan badem ağaçları, Van Gölü'nün maviliği, yemyeşil doğasıyla seyrine doyumsuz manzaralar sergiliyor - Her yıl binlerce turistin gezdiği ada, bu sene Kovid-19 tedbirleri kapsamında başlatılan ziyaretçi kısıtlaması nedeniyle en sakin dönemlerinden birini yaşıyor

ÖZKAN BİLGİN - Van'da her yıl yerli yabancı binlerce turistin gezdiği Akdamar Adası, bu sene yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ziyaretçisiz kaldı.

Yılın her döneminde ayrı güzelliğe bürünen ada, havaların ısınması ve badem ağaçlarının çiçek açmasıyla seyrine doyumsuz manzaralar sergiliyor.

Gevaş ilçesinden 20 dakika süren tekne yolculuğuyla ulaşılan ada, Van Gölü'nün mavi suları, Artos Dağı'nın henüz erimemiş karları ve badem ağaçlarının rengarenk çiçekleriyle bütünleşerek güzel görüntüler oluşturuyor.

Kovid-19 salgını nedeniyle başlatılan ziyaretçi kısıtlaması nedeniyle adeta sessizliğe bürünen Akdamar Adası, bu yıl en sakin dönemlerinden birini yaşıyor.

Kente gelen turistlerin ilk duraklarından olan adada, kısıtlama nedeniyle güvenlik görevlilerinin dışında kimse bulunmuyor.

Eşsiz manzarayı görüntülemek isteyen bazı fotoğrafçılar ise ancak Valilikten aldıkları izin belgesiyle adadaki tarihi ve doğal güzellikleri fotoğraf karelerine yansıtıyor.

Adadaki badem ağaçlarının çiçek açmasıyla ortaya çıkan eşsiz manzara, drone ile çekilen görüntülerde apayrı güzellik sunuyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Hepimiz tüketiyoruz ama... Yaz aylarına dikkat! Hepimiz tüketiyoruz ama... Yaz aylarına dikkat!
Atıl bina gençler için spor merkezi olduAtıl bina gençler için spor merkezi oldu
Anahtar Kelimeler:
Akdamar Adası Akdamar kilisesi Gevaş Van Van Gölü

En Çok Okunan Yerel Haberler

Evinin duvarlarını odunla çevirdi

Evinin duvarlarını odunla çevirdi

Av koruma çalışmaları esnasında ekiplere yakalanan Karaca’nın kaçış anları kamerada

Av koruma çalışmaları esnasında ekiplere yakalanan Karaca’nın kaçış anları kamerada

Karantina altındaki Türk vatandaşlarına ramazan nostaljisi

Karantina altındaki Türk vatandaşlarına ramazan nostaljisi

Boyabat’ta taburcu olan hastalar alkışlarla evlerine gönderildi

Boyabat’ta taburcu olan hastalar alkışlarla evlerine gönderildi

Hurda patozdan karavan yaptı

Hurda patozdan karavan yaptı

Binlerce aileye ramazan desteği

Binlerce aileye ramazan desteği

Van Namaz Vakitleri 25 Nisan Cumartesi

İmsak
03:39
Sabah
05:10
Öğle
12:09
İkindi
15:55
Akşam
18:59
Yatsı
20:24

Van Nöbetçi Eczaneler25 Nisan Cumartesi

Nefes Eczanesi
Ipekyolu
Uğurlu Eczanesi
Ipekyolu
Van Eczanesi
Ipekyolu
Vereseli İstanbul Eczanesi
Ipekyolu
Bölge Eczanesi
Edremit
Elbak Eczanesi
Baskale
Fatih Eczanesi
Caldiran
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Karantinadakiler İstiklal Marşı’nı okudu

Karantinadakiler İstiklal Marşı’nı okudu

Kovid-19 taşıyan 4 yolcu şehirler arası otobüsten indirilerek hastaneye sevk edildi

Kovid-19 taşıyan 4 yolcu şehirler arası otobüsten indirilerek hastaneye sevk edildi

Van'da çeşitli mesleklerden gönüllülerin ürettiği maskeler kurumlara dağıtılıyor

Van'da çeşitli mesleklerden gönüllülerin ürettiği maskeler kurumlara dağıtılıyor

Köylü Kadınların Bayram Hazırlığı

Köylü Kadınların Bayram Hazırlığı

Ak Partili Aras’tan İpekyolu Hastanesi'ne Ziyaret

Ak Partili Aras’tan İpekyolu Hastanesi'ne Ziyaret

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.