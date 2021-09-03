YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Akdamar Kilisesi 9. ayine ev sahipliği yapacak

Akdamar Kilisesi 9. ayine ev sahipliği yapacak

03.09.2021 09:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kültür ve Turizm Bakanlığının özel izniyle yılda bir kez ibadete açılan Van Gölü'ndeki Akdamar Adası'ndaki kilisede 5 Eylül Pazar günü yapılacak ayine Kovid-19 tedbirleri nedeniyle sınırlı sayıda kişi katılabilecek - Van Valisi Mehmet Emin Bilmez: - "Bu kilise İslam medeniyetinin hakim olduğu bir dönemde yapılmış ve yaklaşık bin yıldır bu topraklarda dimdik ayakta. Bu da Anadolu medeniyetinin en güzel göstergesi"

İnanç turizminin önemli merkezlerinden Van Gölü'ndeki Akdamar Adası'nda bulunan kilise, pazar günü 9. ayine ev sahipliği yapacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığının özel izniyle, Akdamar Kilisesi'nde 95 yıl aradan sonra 2010'da ilk kez düzenlenen ve senede bir defa gerçekleştirilen ayin için hazırlıklar tamamlandı.

Önceki yıllarda yüzlerce kişinin katıldığı ayin, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sınırlı sayıda ziyaretçinin katılımıyla gerçekleştirilecek.

5 Eylül'de Gevaş ve Edremit iskelelerinde teknelerle adaya taşınacak ziyaretçiler, ateş ölçümleri ve diğer işlemler yapıldıktan sonra ayini izleyebilecek.

Hoşgörü adası olarak nitelendirilen Akdamar Adası'nda Vaspurakan Kralı 1. Gagik tarafından 915-921 yıllarında yaptırılan ve Ermeniler için büyük önem taşıyan kilise, ayin sırasında ziyarete kapatılacak, ayinin ardından kente gelen turistler adaya gidebilecek.

- "Kiliseye sınırlı sayıda kişi alınacak"

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Emin Bilmez, AA muhabirine, kentte her yıl eylül ayının ilk pazar günü ayin programının gerçekleştirildiğini söyledi.

Salgın nedeniyle ayinin sınırlı sayıda kişiyle yapılacağını belirten Bilmez, "Önceden belirlenenler dışında ayin esnasında adaya ve kiliseye hiç kimse alınmayacak. Salgın nedeniyle kilisenin içine sınırlı sayıda kişi kabul edilecek. 25 kişilik bir ekip töreni icra edecek. Bahçede de gelen misafirler için alan oluşturulacak. Orda da bir konuşma olacak. Basın mensuplarından da akredite olanlar alınacak." dedi.

Ayinin ardından adanın normal ziyaretçilere açılacağını ifade eden Bilmez, şunları kaydetti:

"Ayin için bütün hazırlıklar yapıldı. Akdamar Adası ve üzerinde bulunan kilise artık bölgenin inanç turizmi açısından bir cazibe merkezi oldu. Salgın koşullarının iyileşmesiyle burası daha çok çekim merkezi olacak. Bu kilise İslam medeniyetinin hakim olduğu bir dönemde yapılmış ve yaklaşık bin yıldır bu topraklarda dimdik ayakta. Bu da Anadolu medeniyetinin en güzel göstergesi. Farklılıklara saygı duyan, kendisi gibi inanmayanların inançlarına en üst düzeyde saygı gösteren, kardeşçe bir arada yaşayan, coğrafyanın kader olduğu bilinciyle hareket eden bir medeniyetin mensubu olduğumuzun yansımasıdır. Onun için aynı coğrafyada yaşadığımız herkesle el ele vererek güzel yarınlar, yeni umutlar ve hayaller için çırpınmamız lazım."

- "Hazırlıklarımızı tamamladık"

Gevaş Belediye Başkanı Murat Sezer de Akdamar Adası'nda gerçekleştirilen ayinle dünyaya hoşgörü mesajı verildiğini ifade etti.

Ayin için kente gelecek olan misafirlerin en iyi şekilde ağırlanacağını belirten Sezer, "Ayin programının sorunsuz tamamlanması için tüm tedbirlerimizi aldık. Ulaşımla ilgili hazırlıklarımızı tamamladık. Konaklama ve diğer konularla ilgili bir eksiklik yok. Yolcularımızı adaya taşıyacak teknelerimiz hazır. Salgın koşullarına riayet edilerek ayinin en iyi şekilde gerçekleştirilmesi sağlanacak." diye konuştu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Foseptik kazarken buldu: Fark eder etmez yetkililere haber verdikFoseptik kazarken buldu: Fark eder etmez yetkililere haber verdik
PARTNERDizi aşkı gerçek oldu! Çiçeği burnunda çift, ilk kez baş başa görüntülendiDizi aşkı gerçek oldu! Çiçeği burnunda çift, ilk kez baş başa görüntülendi
Van'da düzensiz göçmenlerin yakalanarak sınır dışı edilmelerine ilişkin süreç görüntülendiVan'da düzensiz göçmenlerin yakalanarak sınır dışı edilmelerine ilişkin süreç görüntülendi
Anahtar Kelimeler:
Van

Van Namaz Vakitleri 4 Eylül Cumartesi

İmsak
04:06
Sabah
05:31
Öğle
12:11
İkindi
15:48
Akşam
18:40
Yatsı
19:59

Van Nöbetçi Eczaneler 4 Eylül Cumartesi

Evin Eczanesi
Ipekyolu
Gültepe Eczanesi
Ipekyolu
Filiz Eczanesi
Ipekyolu
Çınar Eczanesi
Ipekyolu
Doğu Eczanesi
Ercis
Gündüz Eczanesi
Ozalp
Muradiye Eczanesi
Muradiye
Tümünü Göster
Van ECZANELER
Van ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Atama kararları Resmi Gazete'de

Atama kararları Resmi Gazete'de

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Yeni Malatyaspor, savunma oyuncusu Arda Hilmi Şengül'ü transfer etti

Yeni Malatyaspor, savunma oyuncusu Arda Hilmi Şengül'ü transfer etti

Eskişehir'de açılmamış su damacanasından hortum çıktığı iddia edildi

Eskişehir'de açılmamış su damacanasından hortum çıktığı iddia edildi

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Şırnak'ta ziyaretlerde bulundu

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Şırnak'ta ziyaretlerde bulundu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.