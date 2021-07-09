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Akdeniz Chemson, EcoVadis Kurumsal Sosyal Sorumluluk 2021 Değerlendirmesi'nde ödüllendirildi

09.07.2021 12:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akdeniz Chemson, Avusturya ve Türkiye için gümüş, Avustralya için de bronz olmak üzere üç ülkede madalya kazanma başarısı gösterdi

İSTANBUL (AA) - OYAK Grubu Kimya Şirketlerinden Akdeniz Chemson, EcoVadis tarafından yürütülen Kurumsal Sosyal Sorumluluk Değerlendirmesi 2021'de 2 gümüş, 1 bronz madalya almaya hak kazandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Akdeniz Chemson, bağımsız iş sürdürülebilirliği derecelendirme sağlayıcısı EcoVadis tarafından yürütülen Kurumsal Sosyal Sorumluluk Değerlendirmesi 2021'den ödüllerle döndü.

Şirketlerin kurumsal sosyal sorumluluk uygulamalarını faaliyette bulunduğu sektöre, şirketin büyüklüğüne ve coğrafi konumuna göre analiz eden değerlendirmede Akdeniz Chemson, Avusturya ve Türkiye için gümüş, Avustralya için de bronz olmak üzere üç ülkede madalya kazanma başarısı gösterdi.

OYAK'ın sürdürülebilirlik politikası ve stratejisi doğrultusunda sürdürülebilirlik performansını sürekli olarak izleyen Akdeniz Chemson, iyi uygulama örneklerini yaygınlaştırarak performansını her geçen gün iyileştiriyor. ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi'ni uygulayarak tesislerinde tüm faaliyetlerini sorumlu bir şekilde yürüten Akdeniz Chemson, çevre bilincinin çalışanlar, tedarikçiler ve taşeronlar tarafından etkin bir şekilde benimsenmesini destekliyor.

- Akdeniz Chemson hakkında

OYAK Grubu Kimya Şirketleri bünyesinde yer alan Akdeniz Kimya ve 2013 yılında satın aldığı Avusturyalı Chemson'ın birleşmesiyle Ekim 2020’de kurulan Akdeniz Chemson, dünyanın en büyük PVC stabilizatörü şirketi konumuna geldi. Birleşme ile yıllık 360 bin ton üretim kapasitesine ulaşan Akdeniz Chemson, hizmet verdiği sektörler için çapraz ürün satış portföyünü artırarak PVC sektörünün tek merkezi olacak. 110 ülkeye satış yapan Akdeniz Chemson'ın odak pazarları arasında Avrupa, Rusya, Türki Cumhuriyetler, Kuzey Afrika, Ortadoğu, ABD, Çin, Brezilya ve Avustralya yer alıyor.

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