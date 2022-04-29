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Akdeniz ekosisteminin bozayısı Marmaris'te fotokapana yansıdı

29.04.2022 16:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Yaban Hayatı Uzmanı Dr. Yasin İlemin: - "Yangınlardan sonra endişelerimiz artmıştı. Ancak bir şekilde hayata tutunmayı başarmışlar ve yangından etkilenmeyen sahalarda varlıklarını sürdürüyorlar"

Muğla'nın Marmaris ilçesinde kış uykusuna yatan, baharın gelmesiyle uyanan bozayı fotokapanla kaydedildi.

Marmaris'in Hisarönü Mahallesi Bördübet Yaban Hayatı Geliştirme Sahası içinde fotokapan bir bozayı görüntüledi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Yaban Hayatı Uzmanı Biyolog Dr. Yasin İlemin, AA muhabirine, Kızılçam Akdeniz ekosisteminin son bozayılarının hala hayatta olduğunu söyledi.

Yazın yaşanan büyük yangından sonra başlattıkları çalışmaların devam ettiğini, alevlerin etkilediği alanlarda memeli yaban hayatına odaklanan çalışmaları kapsamında yangın bölgelerine çok yakın alanda bir erkek bozayı tespit ettiklerini aktaran İlemin, "Bölgede Kızılçam Akdeniz ekosistemlerinin tek bozayı popülasyonunu geçtiğimiz yıllardaki çalışmalarla kanıtlamıştık. Yangınlardan sonra endişelerimiz artmıştı. Ancak bir şekilde hayata tutunmayı başarmışlar ve yangından etkilenmeyen sahalarda varlıklarını sürdürüyorlar." diye konuştu.

İlemin, memeli yaban hayatının yangınları en az hasarla atlattığına ilişkin uluslararası bir makale yayımladıklarını belirterek şunları kaydetti:

"Bu yeni bozayı kaydı ile bu çalışmamızı bir kez daha desteklemiş olduk. Doktora çalışmalarımın sonucunda bölgeyi Yaban Hayatı Geliştirme Sahası (YGHS) ilan ettirmiştik. Bu kayıt ile bölgenin önemini tekrar kanıtlamış oluyoruz. Çalışmalarımız Sivil Toplum İçin Destek Vakfının desteği, derneğimiz NATURA'nın yürütücülüğü, üniversitem Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ve İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı koordinasyonunda devam ediyor."

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