Akdeniz Gazeteciler Federasyonu 7 yaşında

Akdeniz Gazeteciler Federasyonu’nun (AGF) kuruluşunun yedinci yıldönümü nedeniyle bir açıklama yapan Genel Başkan Mevlüt Yeni, “Amacımız mesleğimizi ve meslektaşlarımızı en iyi bir şekilde günümüz şartlarına uygun, teknolojik gelişmelere entegre olmuş bir yapı ile mesleğimizi sürdürmektir.” dedi

Genel Başkan Mevlüt Yeni, AGF’nin kuruluşun 7. yıl dönümde amaç ve hedeflerine dikkat çekti.

Öncelikle AGF’nin yapısı hakkında bilgi veren Yeni "Türkiye’nin Akdeniz Bölgesindeki gazeteciler cemiyetlerini aynı çatı altında buluşturmak amacıyla 7 yıl önce bir araya gelen Akdeniz Gazeteciler Federasyonu, halen Antalya Gazeteciler Cemiyeti, Yeni Hatay Gazeteciler Cemiyeti, Osmaniye Cebelibereket Gazeteciler Cemiyeti, Isparta Gazeteciler Cemiyeti, Kahramanmaraş Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti, Burdur Gazeteciler Cemiyeti, Alanya Gazeteciler Cemiyeti, Akdeniz Gazete Sahipleri Derneği ve Kıbrıs Türk Turizm Yazarları Derneği’nin üyeliğinde yoluna devam etmektedir." dedi.

“Emin adımlarla büyüyoruz”

Akdeniz Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Mevlüt Yeni, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Mesleğimizin gelişmesi, meslektaşlarımızın sorunlarının çözümü için atılacak her adımı destekliyoruz. Yedinci kuruluş yılını kutladığımız Akdeniz Gazeteciler Federasyonu olarak Akdeniz Bölgesindeki cemiyetlerle bir araya gelirken mesleğimizin, meslektaşlarımızın, yayın kuruluşlarımızın sorunlarına, dertlerine çare arayıp bulmak, mesleğimize yönelik yapılan dış saldırılara ve olumsuz etkenlere karşı, dik duran bir meslek örgütü oluşturmak amacında idik. Bu hedefle 7 yıldır bölgesinde etkin cemiyetlerimizle birlikte mücadelemizi sürdürüyoruz. Bu konuda da çok ciddi adımlar atılmıştır. Akdeniz’de bulunan tüm gazeteciler cemiyetlerinin ve KKTC’nin de aynı çatı altında buluşarak Türkiye’de örnek bir Federasyon oluşturmasının haklı gururunu yaşıyoruz.”