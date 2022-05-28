Akdeniz Üniversitesi Antalya Teknokent'e bir havacılık devi daha geldi

TUSAŞ'ın Milli Muharip Uçak'ın yazılımlarını üreteceği Akdeniz Üniversitesi Antalya Teknokent, bu kapsamda Ukrayna'nın önemli havacılık şirketi FED Havacılık AŞ'ye de ev sahipliği yapacak.

Akdeniz Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, Akdeniz Üniversitesi Antalya Teknokent ile FED Havacılık AŞ arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Düzenlenen törende kurumları temsilen protokole Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, FED Havacılık AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Viktor Popov ve Antalya Teknokent Genel Müdürü Dr. İbrahim Yavuz imza attı.

Prof. Dr. Özkan, buradaki konuşmasında, Türkiye'nin savunma, havacılık ve uzay teknolojilerinin her alanında söz sahibi bir ülke olma hedefine Akdeniz Üniversitesi olarak destek vermekten büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

Savunma sanayisindeki bu atılıma üniversite olarak dahil olmaktan her şeyden önce bir Türk olarak gurur duyduğunu belirten Özkan, milli teknoloji hamlesinin bir devamı olan bugünkü imzanın hayırlı olmasını diledi.

Antalya Teknokent'in özellikle TUSAŞ ile yapılan iş birliğiyle uzay ve havacılık alanında önemli bir üs olma yoluna girdiğini vurgulayan Özkan, "TUSAŞ, 2023 yılında hangardan çıkacak Milli Muharip Uçak'ın yazılımlarını Teknokentimizde gerçekleştirecek. Çalışmaları başladı. Şimdi de yine çok önemli bir havacılık ve uzay firmasını bünyemize kattık. Bu, öğrencilerimiz için de büyük bir fırsat. Bu etkileşimle umut ederim ki öğrencilerimiz arasından ülkemizin gücüne güç katacak projelere imza atacak genç beyinler çıkacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Viktor Popov da TUSAŞ ile Milli Muharip Uçak projesinin uçuş kontrol sistemlerinin tasarımı dahil olmak üzere üç sözleşme imzaladıklarını, Akdeniz Üniversitesi ile yapılan anlaşmayla da bu iş birliğini bir adım ileriye taşıdıklarını ifade etti.

Popov, havacılık ve uzay teknolojilerinde Akdeniz Üniversitesi ile fark yaratacak projeler üreteceklerine inandığını kaydetti.

Antalya Teknokent Genel Müdürü Dr. İbrahim Yavuz da FED Havacılık AŞ ile ilk temasın aralık ayında kurulduğunu, ancak savaş nedeniyle sürecin geciktiğini belirterek, "Savaş ortamında bu iş birliğini yapıyor olmamız iki tarafın da bu iş birliğinde ne kadar istekli olduğunu gösteriyor. FED, TUSAŞ ile yaptığı sözleşme uyarınca tüm üretimlerinin Ar-Ge ve tasarımlarını da Antalya Teknokent'te yapacak. Hedefimiz büyük. FED'in merkezini de buraya almaları için girişimimiz var." ifadelerini kullandı.

