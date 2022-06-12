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Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğünden öğrenci yurtlarındaki intiharlara ilişkin açıklama:

12.06.2022 11:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Hepimizi derinden sarsan bu olaylarla ilgili gerekli inceleme yapılması için geçtiğimiz hafta içerisinde bir komisyon kurulmuştur"

Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü, üniversite yerleşkesinde bulunan yurtlardaki öğrenci intiharlarının araştırılması için komisyon kurulduğunu bildirdi.

Rektörlükten yapılan açıklamada, öğrenci yurtlarında son dönemde yaşanan intihar olaylarının toplumun tüm kesimlerinde olduğu gibi üniversitede de büyük üzüntüye neden olduğu belirtildi.

Yaşanan acı kayıplar için öğrencilerin ailelerine, arkadaşlarına ve tüm üniversite camiasına başsağlığı dilenen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Hepimizi derinden sarsan bu olaylarla ilgili gerekli inceleme yapılması için geçtiğimiz hafta içerisinde bir komisyon kurulmuştur. Komisyonumuz sorumluluk ve yetki alanımızda olmamasına rağmen vakaların gerçekleştiği yurtlardaki incelemelerin yapılabilmesi, olayın tüm boyutlarıyla aydınlatılabilmesi ve de önleyici tedbirlerin alınabilmesi amacıyla çalışmalarını hassasiyetle devam ettirecektir."

Antalya'da son dönemde yurtta kalan 3 öğrencinin intihar ettiğine dair haberler, basına ve sosyal medyaya yansımıştı.

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