Akdeniz Üniversitesi taban puanları 2022: ÖSYM Akdeniz Üniversitesi taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları açıklandı mı?

Antalya Akdeniz Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralaması için YKS tercih kılavuzunun açıklanması bekleniyor. Bu hafta içinde yayınlanacağı duyurulan YKS kılavuzunda Akdeniz Üniversitesi taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları ile ilgili tüm detaylar bulunuyor. Milyonlarca üniversite adayı bugün açıklanan YKS sonuçlarında elde ettiği puanın Akdeniz Üniversitesi bölümleri için yeterli olup olmadığını merak ediyor. İşte 2022 Antalya Akdeniz Üniversitesi taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları ile ilgili detaylar...

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2022 AÇIKLANDI MI?

Akdeniz Üniversitesi 2022 üniversite adayları için geçerli olacak taban puanları, kontenjan ve başarı sıralaması bilgileri henüz yayınlanmadı. Ancak geçen yıl yayınlanan sıralama ve kontenjan bilgileri adayların yaptığı ön araştırmada yol gösterici oluyor. Geçen yıl yayınlanan Akdeniz Üniversitesi taban puanları ile ilgili detaylar:





