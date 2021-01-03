Akdeniz Üniversitesinde kuraklığa dayanıklı çim çeşitleri üzerinde çalışılıyor

Küresel ısınmayla birlikte şehirlerdeki yeşil alanlarda kuraklığa daha dayanıklı, su tüketimi az, yeni nesil çim tür ve çeşitlerine ihtiyaç duyulduğunu aktaran Mutlu, "Bu ihtiyaca yönelik çim ıslah çalışmalarına başladık. Çalışmalarına 2005-2006'da başladığımız mevcut gen kaynaklarımızı kullanarak Türkiye'nin ilk yerli bermuda çim çeşidini geliştirdik, geçen yıl tescillettik. Farklı çim türlerinde de mevcut gen kaynaklarını kullanarak daha yüksek adaptasyon yeteneğine sahip kendi çeşitlerimizi geliştirebileceğimizi gördük." diye konuştu.

Doç. Dr. Songül Sever Mutlu, AA muhabirine, kentlerin hava kalitesinde ve ikliminde yeşil alanların önemli olduğunu söyledi.

TÜBİTAK iş birliğiyle geçen yıl "survivor" adlı kuraklığa daha dayanıklı bermuda çim türünü geliştiren Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Songül Sever Mutlu ile Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nedim Mutlu, zoysia çim türünde de yeni çeşit aday çalışmalarında son aşamaya geldi.

ZEHRA TEKECİ - Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesinde çim çeşitlerinin kuraklığa karşı daha dayanıklı hale getirilmesi amacıyla yapılan ıslah çalışmalarından olumlu sonuçlar alındı.

Mutlu, dünyanın dört bir yanından topladıkları gen kaynakları üzerinde yürüttükleri çalışmalar sonucu Türkiye'nin mevsim koşullarında kullanılabilecek yerli çeşitleri geliştirdiklerini belirtti.

Yaklaşık 400 farklı genetik yapıda, her biri birbirinden farklı özellikler taşıyan çeşit adaylarının olduğunu aktaran Mutlu, "Çim çeşitlerinin üç yılı aşkın süreyle kuraklığa karşı dayanıklılığına baktık. En iyi ithal çeşitlerle karşılaştırıyor, 'Kendi geliştirdiğimiz yerli çeşitlerimiz daha üstün mü?' sorusunun cevabını arıyoruz. Yaklaşık 20 mükemmel çeşit adayımız var, bunlar için tescile gideceğiz." ifadesini kullandı.

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Mevcut kullanılan çim türlerinin gölge alanlardaki dayanma gücünün az olması nedeniyle sıklıkla yenilenmesi gerektiğine dikkati çeken Mutlu, üzerinde çalıştıkları zoysia çim çeşidinin parklarda, bahçelerde, sadece güneşli alanlarda değil, ağaç altlarında ve gölgelerde kullanılmaya uygun olduğunu vurguladı.

Mutlu, geliştirilen çeşit adaylarının bir kısmının Akdeniz iklim koşullarında tüm yıl yeşil kaldığını ifade etti.