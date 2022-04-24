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Akdeniz'de 4,4 büyüklüğünde deprem

24.04.2022 07:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akdeniz'de 4,4 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de Muğla'nın Datça ilçesi ile Yunanistan Dodecanese açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de Yunanistan Dodecanese'nin 25,63 kilometre, Datça'nın ise 177,37 kilometre açıklarında saat 07.14'de 4,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem, 16,26 kilometre derinlikte gerçekleşti.

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