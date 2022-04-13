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Akdeniz'de 4,5 büyüklüğünde deprem

13.04.2022 22:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akdeniz'de 4,5 büyüklüğünde deprem

Akdeniz açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 22.35'te Akdeniz'de, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deniz yüzeyinin 50,5 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Datça'ya 318.27 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

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Anahtar Kelimeler:
deprem Akdeniz Datça

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