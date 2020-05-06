Akdeniz'de nisan ayının ihracat şampiyonu hububat ve bakliyat sektörü

MERSİN (AA) - Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) Koordinatör Başkanı Hayri Uğur, nisan ayında 686,9 milyon dolar ihracat yaptıklarını belirterek, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektöründe yüzde 31'lik artış yakaladıklarını bildirdi.

Uğur, yazılı açıklamasında, AKİB bünyesindeki birliklerin nisan ayındaki ihracatında, en çok artışın hububat sektöründe yaşandığını vurguladı. Uğur, "Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31 artış yakaladı ve 120,6 milyon dolar değer ile nisan ayının ihracat rekortmeni oldu. Bu rakamlar, tarım sektörünün stratejik önemini bir kez daha ortaya koydu." bilgisini verdi.

Uğur, nisanda yaş meyve ve sebze sektöründe 60 milyon 330 bin dolar, su ürünleri ve hayvansal mamulleri sektöründe ise 22 milyon dolarlık dış satım yapıldığını aktardı.

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AKİB'in nisanda en çok ihracat yaptığı ülkenin 75,97 milyon dolar ile Irak olduğunu aktaran Uğur, 52,30 milyon dolar ile İspanya’nın ikinci, 38,62 milyon dolar ile İtalya’nın üçüncü sırada yer aldığını duyurdu.