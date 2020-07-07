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Akdeniz’de suça geçit yok

MERSİN HABERLERİ  | 07.07.2020 14:31 | Son Güncelleme

Mersin’in merkez Akdeniz ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmada, 650 gram bonzai, 21 gram esrar, 15 gram metamfetamin, 14 kök Hint keneviri ve 6 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.Akdeniz İlçe Emniyet Müdürlüğünce yapılan diğer çalışmalarda ise 4 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet ruhsatsız tabanca, 10 adet tabanca fişeği ve 70 adet dolu kartuş ele geçirildi.

Mersin’in merkez Akdeniz ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmada, 650 gram bonzai, 21 gram esrar, 15 gram metamfetamin, 14 kök Hint keneviri ve 6 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
Akdeniz İlçe Emniyet Müdürlüğünce yapılan diğer çalışmalarda ise 4 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet ruhsatsız tabanca, 10 adet tabanca fişeği ve 70 adet dolu kartuş ele geçirildi. İlçe genelinde meydana gelen faili meçhul olayların aydınlatılmasına yönelik yapılan çalışmalarda da 7 açıktan hırsızlık, 3 otodan hırsızlık, 4 evden hırsızlık ve iki iş yerinden hırsızlık olmak üzere toplam 17 hırsızlık ve yağma olayı aydınlatılarak ele geçirilen malzemeler sahiplerine teslim edildi. Olaylara karıştığı tespit edilip yakalanan 14 şahıs hakkında ise yasal işlem yapıldı.
Öte yandan ekiplerin yaptığı çalışmalar sırasında, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan 22 şahıs yakalanarak adli mercilere teslim edildi.

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