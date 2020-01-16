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  4. Akdeniz’de yağmur sonrası bozulan yol, köprü ve sokaklar yenileniyor

Akdeniz’de yağmur sonrası bozulan yol, köprü ve sokaklar yenileniyor

MERSİN HABERLERİ  | 16.01.2020 13:32 | Son Güncelleme

Akdeniz Belediyesi, kentte geçen hafta etkili olan yağışlar sonucu bozulan yol, sokak, kaldırım, park ve köprü bağlantılarında onarım ve yenileme çalışması başlattı.Mersin’de 7-8 Ocak tarihleri arasında etkili olan yağışlar sonucu, Akdeniz ilçe sınırlarında da gerek merkez, gerekse kırsal bölgelerde birçok mahallede bulunan yol ve sokaklar, parklar, cadde ve köprü bağlantıları, kaldırım ve refüjler büyük hasar gördü.

Akdeniz Belediyesi, kentte geçen hafta etkili olan yağışlar sonucu bozulan yol, sokak, kaldırım, park ve köprü bağlantılarında onarım ve yenileme çalışması başlattı.
Mersin’de 7-8 Ocak tarihleri arasında etkili olan yağışlar sonucu, Akdeniz ilçe sınırlarında da gerek merkez, gerekse kırsal bölgelerde birçok mahallede bulunan yol ve sokaklar, parklar, cadde ve köprü bağlantıları, kaldırım ve refüjler büyük hasar gördü. Başta seralar olmak üzere birçok tarım arazisi de sular altında kaldı, Akdenizli üreticiler mağdur oldu.
Gültak talimat verdi, ekipler onarım çalışması başlattı
Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak’ın talimatıyla harekete geçen Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, aşırı yağışlar sonucu bozulan yol ve sokaklarda yenileme, onarım ve bakım çalışmaları ile birlikte ev, okul işyeri ve fabrikalardan su tahliyesi yaptı. Merkez mahallelerde yama, kaldırım ve bordür yenilemesi yapan ekipler, Hebilli, Civanyaylağı, Bekirde, Akdam, Huzurkent, Kazanlı Cumhuriyet ve Hürriyet gibi kırsal mahallelerde de yolları tamir ediyor, iş makineleri yardımıyla yıkılan köprü bağlantılarını onarıyor. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri de yol ve sokaklarda biriken çamur ve balçığı temizliyor.
“Akdeniz’de yaraları sarmaya devam edeceğiz”
Belediye Başkanı Gültak, aşırı yağmurlar sonrası bozulan yol ve sokakların tespit edilip, onarımına başlandığını ifade etti. Gültak, “Geçen haftalarda etkili olan aşırı yağışlar sonucu ilçemize bağlı birçok mahallelerimiz zarar gördü. Ancak özellikle kırsal bölgeler başta olmak üzere 40’ı aşkın mahallemizde asfalt, sathi kaplama, parke-karo kaplama, yollar, köprü bağlantıları ve parklarımız, kaldırımlar, tarım ve bahçe yolları ağır hasara uğradı. Fen İşleri Müdürlüğümüzün incelemeleri sonucu, vatandaşlarımızın mağduriyetinin artmaması için buralara hemen müdahale edilerek bakım-onarım ve yenileme çalışması başlattık. Hava koşulları uygun olduğu sürece de hizmetlerimizi kesintisiz bir şekilde sürdürecek, sel mağduru mahallelerimizin yaralarını sarmaya devam edeceğiz” dedi.

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Efe Eczanesi
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Gözne Eczanesi
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Karanfil Eczanesi
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