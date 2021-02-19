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Akdeniz’deki parklar bakımdan geçiriliyor

19.02.2021 16:14 | Son Güncelleme:
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Akdeniz Belediyesi, parklarda yenileme, bakım, onarım ve budama çalışmaları yaparak ilçeyi ilkbahara hazırlıyor.

Akdeniz Belediyesi, parklarda yenileme, bakım, onarım ve budama çalışmaları yaparak ilçeyi ilkbahara hazırlıyor. Akdeniz’in uygun yerlerine yeni parklar da yapan ekipler, daha yeşil bir kent için yeşil alan varlığını arttırıyor.
Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, merkez-kırsal ayırımı yapmadan ilçe sınırları içinde bulunan park ve yeşil alanları elden geçiriyor. Parklarda çalışma yapan ekipler, zaman içinde eskiyen çocuk oyun ve oturma grupları, spor aletleri, kamelya ve banklar, havuzlar, pergolalar, aydınlatma direkleri ile su tesisatları, çeşmeler, çöp kovaları ve lavaboları değiştiriyor, elden geçirip yeniliyor.

Gündoğdu ve Köselerli’ye yeni parklar yapılıyor
Çocukları da unutmayan Akdeniz Belediyesi, ilçeye yeni park ve yeşil alanlar da yapıyor. Park ve bahçeler ekipleri, Gündoğdu Mahallesinde Bilim Merkezi kurulacak bölge ile Köselerli Mahallesinde yeni çocuk parklarının yapımına da başladı.

Uygun parklara Turunç ağaçları dikiliyor
Ekipler, uygun yerlere turunç ağaçları da dikerek Mersin ile özdeşleşen bu ağaçların sayısını arttırıyor. Park Bahçeler ekipleri; cadde ortasındaki refüjlerde uzayıp, özellikle sürücülerin ve yayaların görüşünü engelleyen çalı, bitki ve otların da biçimini yaparken, talep gelen eğitim yuvaları, camiler, resmi kurumlar, askeri bölgeler, vatandaşlara ait bahçelerde ağaç budama ve çim biçme çalışmaları da gerçekleştiriyor.

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