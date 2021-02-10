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Akdeniz’in üreten kadınları, Mersinlileri ’Kadın Emeği Diyarı’na bekliyor

10.02.2021 13:43 | Son Güncelleme:
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Akdeniz’in üreten kadınları, Mersinlileri ’Kadın Emeği Diyarı’na bekliyor

Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi’nin de desteklediği, kadınların ekonomik hayata katılmasında önemli rol oynayan Kadın Emeği Diyarı’ndaki üretici kadınlar, daha güçlü bir şekilde ayakta durmak adına, Mersin halkının kooperatiflerden alışveriş yapmaları için destek çağrısı yaptı.

Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi’nin de desteklediği, kadınların ekonomik hayata katılmasında önemli rol oynayan Kadın Emeği Diyarı’ndaki üretici kadınlar, daha güçlü bir şekilde ayakta durmak adına, Mersin halkının kooperatiflerden alışveriş yapmaları için destek çağrısı yaptı. Başkan Mustafa Gültak da Kadın Emeği Diyarı’na desteklerinin süreceğini söyleyerek, "Böylesi önemli bir oluşumda emeği geçen ekip arkadaşlarıma da çok teşekkür ederim" dedi.
Ürettikleri ürünler ile kent ve ülkeye katma değer sağlayan kooperatiflerin bulunduğu Bahçeler Caddesi ve Kuva-i Milliye Caddesi’nin kesiştiği yerde yer alan Akdeniz Belediyesi Kadın Emeği Diyarı’nda, belediyenin de desteklediği üç kooperatifin üyeleri faaliyet gösteriyor. Akdeniz Renkli Eller Kadın Üretim ve İşletme Kooperatifi, Mersin Toprak Ana Kadın Girişim Üretim İşletme Kooperatifi ile Umut Girişimciler Üretim Kooperatifi’ne tahsis edilen diyarda kendi ürettikleri gıdaların yanı sıra, el emeği göz nuru eserlerini de sergileyip satışa sunan Akdenizli kadınlar, duygularını paylaştı. Kadın Emeği Diyarı’ndaki kadınlar, topluma örnek olmak ve destek görmek adına yaşam hikâyelerini anlattı.

"Daha yeni başladık ama ümitliyiz"
Kadın Emeği Diyarı’nda ürünleri satmadan önce evde oturduğunu söyleyen Nimet Öztürk (43), "Ben 4 çocuk annesiyim. 35 yaşımdan sonra ortaokulu bitirdim. Açıktan liseye yazıldım. Kızım ve oğlumla beraber liseyi bitirdim. Daha sonra üniversiteye başladım. Şu an ön lisans ilahiyat mezunuyum. Evde ürettiğimiz el işlerimizi yemeklerimizi getirip burada değerlendiriyoruz. Ailemize de ekonomik katkıda bulunuyoruz. Çocuklarım babalarına ’araba al’ diyorlardı şimdi ’kafanızı yormayın seneye ben alacağım’ diyorum. Burada özgüvenimiz gelişti. Daha yeni başladık ama ümitliyiz. Vatandaşlarımızı alışveriş için buraya bekliyoruz. Başkanımız Mustafa Gültak’a yürekten teşekkür ediyorum" dedi.

"Ekonomik özgürlüğü olan kadın, daha güçlü olur”
Engelli oğluna katkı sunmak adına kooperatifte çalışmaya başladığını belirten 61 yaşındaki Leyla Gümüştaş ise "Burada çay, börek, kahve gibi şeyler yapıyorum. Burası bize terapi gibi geliyor. Her yaşta kadın çalışıp didinmeli, kimseye muhtaç olmamalı. Bir kadının ekonomik özgürlüğü olduğu zaman daha güçlü olur. Bu kooperatifler bize bunu sağladı. Halkımızdan da buradan alışveriş yapıp bizleri desteklemelerini istiyoruz. Kadın güçlenirse, Türkiye de güçlenir" şeklinde konuştu.

"Kooperatifle tanıştıktan sonra kendime olan özgüvenim arttı”
Bir çocuğunu kaybettikten sonra hayatında çok şeyin değiştiğini dile getiren Aynur Karakuş (43), "Benim 6 çocuğum vardı. 17 yıl önce bir evladımı kaybettim. Şimdi 4 kızım 1 oğlum var. Önceden ev temizliğine gidiyordum. Gururla, severek yapıyordum. Ama kooperatifle tanıştıktan sonra özgüvenim yerine geldi. Açıktan ortaokulu bitirdim, sonra liseye geçiş yaptım. Burada tandır ekmeği pişiriyorum. Abajur, sepet, boncuk işleme yapıyorum. Eşimden daha çok kazanıyorum. Bir kadın, çocukları ve geleceği için kendini kimseye muhtaç etmemeli. Vatandaşlarımızdan da bizlere destek olmalarını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Daha sıcak ve güvenli bir ortamda çalışma imkanı bulduk”
Ateşli bir hastalık sonucu çocuk felci geçirdiğini ve ortopedik engelli olduğunu dile getiren Emine Alev (45), Kadın Emeği Diyarı ile tanışmadan önce kendi ürettiği ürünleri evde satmaya çalıştığını söyledi. Alev, "Daha sonra pazarlarda yer buldum ama oralarda da sorun oldu. Soğukta duruyorduk. Burası açılınca daha sıcak bir ortamda ve güvenli bir ortamda çalışmaya başladık. El örgüsü patik, kasnak, lif yapıyorum. İnsanın özgüveni yerine geliyor. Engelli bir kadın olarak topluma daha yararlı olduğumu hissettim. Kendi ürünlerimi teşhir edip satabiliyorum" dedi.

Akdeniz’in üreten kadınları, Mersinlileri ’Kadın Emeği Diyarı’na bekliyor

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