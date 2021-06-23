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Akdenizli hazır giyim ihracatçıları mayısta 23,2 milyon dolarlık dış satım yaptı

23.06.2021 11:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akdenizli hazır giyim ihracatçıları mayısta 23,2 milyon dolarlık dış satım yaptı

MERSİN (AA) - Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (AHKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Tekin, birlik üyelerinin mayıs ayında 23,2 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini bildirdi.

Tekin, yazılı açıklamasında, Türkiye'nin mayıs ayındaki hazır giyim ve konfeksiyon ihracatının, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 56 artışla 1,3 milyar dolara ulaştığını belirtti.

Birliklerinin mayıs ayı ihracatında da önemli gelişmeler yaşandığını bildiren Tekin, "Mayıs ayında 23,2 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirirken, uluslararası moda topluluğunun merkezi olan İspanya pazarında geçen yılın aynı ayına göre 14 kat artış yakaladık. İspanya pazarında bölge ihracatımız yüzde 1438 artışla 6 milyon 901 bin dolara ulaştı. Bu gelişmeler ışığında sektörümüzün önümüzdeki aylarda daha iyi performans sergilemesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Tekin, ülkeler bazında mayıs ayı ihracatı değerlendirirken şunları kaydetti:

"En fazla dış satım yaptığımız ülkeler listesinde İspanya lider ülke olurken, 3,7 milyon dolarla Almanya ikinci, 3,5 milyon dolarla Hollanda üçüncü sırada yer aldı. Mayıs ayında en fazla ihracat artışlarını ise Polonya ve Bulgaristan pazarlarında yakaladık. Polonya'ya yüzde 23 bin 315 artışla 1 milyon 76 bin dolarlık, Bulgaristan'a yüzde 3 bin 681 artışla 556 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdik."

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