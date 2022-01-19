Akdenizli hazır giyim ihracatçılarından 2021'de 356,5 milyon dolarlık dış satım

MERSİN (AA) - Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (AHKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Tekin, geçen yıl 356,5 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Tekin, yazılı açıklamasında, Türk hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün Kovid-19'a rağmen uluslararası pazarlarda ortaya çıkan fırsatları en iyi şekilde değerlendirdiğini belirtti.

AHKİB olarak 2021'de 46 bin 670 ton ürünü uluslararası pazarlarda değerlendirdiklerini ifade eden Tekin, şöyle devam etti:

"AHKİB 2021'de 356,5 milyon dolarlık ihracat yaptı. En çok ihraç ettiğimiz ürünlerde yüzde 41 artış ve 160,9 milyon dolarla bayan dış giyim birinci sırada yer aldı. Yıllık ihracatımızın yüzde 45'ini oluşturan bayan dış giyimin ardından 18 pay ve 62,6 milyon dolarla bay dış giyim, yüzde 14 pay ve 49,9 milyon dolarla diğer hazır eşya, yüzde 11 pay ve 37,5 milyon dolarla pamuklu ev tekstili geldi. Söz konusu dönemde ihracat hacminde en yüksek artış oranını suni sentetik yatak kıyafetlerinde elde ettik. Suni sentetik yatak kıyafetlerinde yüzde 502 artışla 2,4 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik."

Tekin, İspanya, Hollanda ve Almanya pazarlarına yönelik satışların yıllık ihracatın yüzde 58'ini oluşturduğunu belirterek,"İspanya yüzde 29 artış ve 93,9 milyon dolarla en fazla ihracat yaptığımız ülkelerde ilk sırada yer aldı. Bu ülkeyi yüzde 26 azalış ve 59 milyon dolarla Hollanda, yüzde 34 azalış ve 54,5 milyon dolarla Almanya takip etti. 2021 yılında ihracat hacminde en yüksek oransal artışı, yüzde 176 artış ve 6,3 milyon dolarla Bulgaristan pazarında yakaladık." ifadesini kullandı.

