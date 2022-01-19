YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Akdenizli hazır giyim ihracatçılarından 2021'de 356,5 milyon dolarlık dış satım

Akdenizli hazır giyim ihracatçılarından 2021'de 356,5 milyon dolarlık dış satım

19.01.2022 11:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akdenizli hazır giyim ihracatçılarından 2021'de 356,5 milyon dolarlık dış satım

MERSİN (AA) - Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (AHKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Tekin, geçen yıl 356,5 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Tekin, yazılı açıklamasında, Türk hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün Kovid-19'a rağmen uluslararası pazarlarda ortaya çıkan fırsatları en iyi şekilde değerlendirdiğini belirtti.

AHKİB olarak 2021'de 46 bin 670 ton ürünü uluslararası pazarlarda değerlendirdiklerini ifade eden Tekin, şöyle devam etti:

"AHKİB 2021'de 356,5 milyon dolarlık ihracat yaptı. En çok ihraç ettiğimiz ürünlerde yüzde 41 artış ve 160,9 milyon dolarla bayan dış giyim birinci sırada yer aldı. Yıllık ihracatımızın yüzde 45'ini oluşturan bayan dış giyimin ardından 18 pay ve 62,6 milyon dolarla bay dış giyim, yüzde 14 pay ve 49,9 milyon dolarla diğer hazır eşya, yüzde 11 pay ve 37,5 milyon dolarla pamuklu ev tekstili geldi. Söz konusu dönemde ihracat hacminde en yüksek artış oranını suni sentetik yatak kıyafetlerinde elde ettik. Suni sentetik yatak kıyafetlerinde yüzde 502 artışla 2,4 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik."

Tekin, İspanya, Hollanda ve Almanya pazarlarına yönelik satışların yıllık ihracatın yüzde 58'ini oluşturduğunu belirterek,"İspanya yüzde 29 artış ve 93,9 milyon dolarla en fazla ihracat yaptığımız ülkelerde ilk sırada yer aldı. Bu ülkeyi yüzde 26 azalış ve 59 milyon dolarla Hollanda, yüzde 34 azalış ve 54,5 milyon dolarla Almanya takip etti. 2021 yılında ihracat hacminde en yüksek oransal artışı, yüzde 176 artış ve 6,3 milyon dolarla Bulgaristan pazarında yakaladık." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kolay para kazanayım derken 70 bin lirasını kaptırdıKolay para kazanayım derken 70 bin lirasını kaptırdı
Türkiye'nin en soğuk ili! Şehirde her şey donduTürkiye'nin en soğuk ili! Şehirde her şey dondu
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi-Lointek Gernika maçına Kovid-19 engeliÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi-Lointek Gernika maçına Kovid-19 engeli

Mersin Namaz Vakitleri 19 Ocak Çarşamba

İmsak
06:21
Sabah
07:45
Öğle
12:57
İkindi
15:37
Akşam
17:59
Yatsı
19:18
Mersin ECZANELER
Mersin ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını tamamladı

Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını tamamladı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Sakarya'da çıkan yangında evde mahsur kalan kişi öldü

Sakarya'da çıkan yangında evde mahsur kalan kişi öldü

Şanlıurfa'da tırla çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Şanlıurfa'da tırla çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Denizli'de minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Denizli'de minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.