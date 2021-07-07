Akdenizli ihracatçılardan yılın ilk yarısında 7,32 milyar dolarlık dış satım

MERSİN (AA) - Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) Koordinatör Başkanı Nejdat Sin, 2021'in ilk 6 ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 40 artışla 7,32 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini bildirdi.
Sin, yazılı açıklamasında, birliklerinin ocak-haziran dönemindeki ihracatının, Türkiye dış satımının yüzde 7,7'sini oluşturduğunu belirtti.
İhracat hacminde en yüksek artışları tekstil, demir-çelik, su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörlerinde yakaladıklarını kaydeden Sin, "Yılın ilk yarısında bölge ihracatımız 7 milyar 324 milyon dolar olarak gerçekleşti. 2020 yılının aynı dönemindeki ihracatımız 5 milyar 241 milyon dolar düzeyindeydi. AKİB olarak 2021'in ocak-haziran ayları arasındaki ihracat performansımızı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 40 oranında artırma başarısı gösterdik." ifadelerini kullandı.
Birlik bünyesindeki 8 sektörden 7'sinde ihracat artışı yakaladıklarını vurgulayan Sin, ülkelere göre dış satım rakamlarına ilişkin şunları kaydetti:
"Ülke ortalamasının üzerinde bir performans sergileyen birliğimiz, en fazla ihracatı yüzde 40 artış ve 495 milyon dolarla Hollanda'ya gerçekleştirdi. Yüzde 3 artış ve 481 milyon dolarla Irak ikinci, yüzde 31 artış ve 337,4 milyon dolarla Rusya üçüncü sırada yer aldı. Nijerya'da da son 5 yılda ihracatımız rekorlarla artıyor. Bu ülkede 2016 yılında 36 milyon dolar düzeyinde olan ihracatımız yıldan yıla katlanarak 2020 yılında 174,7 milyon dolara yükseldi. AKİB olarak Nijerya pazarında 2021 yılının ocak-haziran döneminde ise yüzde 473 artışla 243,3 milyon dolar ihracat değerine ulaştık."
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz