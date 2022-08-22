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Akdenizli kimyevi madde ihracatçılarından temmuzda 787,8 milyon dolarlık ihracat

22.08.2022 18:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akdenizli kimyevi madde ihracatçılarından temmuzda 787,8 milyon dolarlık ihracat

Akdenizli kimyevi madde ihracatçılarından temmuzda 787,8 milyon dolarlık ihracat

MERSİN (AA) - Akdeniz Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (AKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Saadettin Çağan, birliklerinin temmuz ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 143,5 artışla 787,8 milyon dolarlık dış satım yaptığını bildirdi.

Çağan, yazılı açıklamasında, AKMİB'in, Akdeniz İhracatçı Birliklerine (AKİB) bağlı 8 birlik arasında ihracattaki liderliğini koruduğunu aktardı.

Birliklerinin temmuzdaki dış satımını değerlendiren Çağan, "Temmuz ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 143,5 artışla 787,8 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik." ifadesini kullandı.

Çağan, temmuzda 899 bin 332 ton ürünü ihracat pazarlarında değerlendirdiklerini belirterek, açıklamasında şunları kaydetti:

"Birliğimiz en yüksek ihracat değerlerini Hollanda, Güney Afrika Cumhuriyeti ve Amerika Birleşik Devletleri pazarlarında elde etti. Hollanda'ya yüzde 240 artışla 193,7 milyon dolarlık, Güney Afrika Cumhuriyeti'ne yüzde 314 artışla 175,4 milyon dolarlık ve Amerika Birleşik Devletleri'ne yüzde 379 artışla 73,7 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Bu dönemde Togo, Fas ve Gürcistan'a yönelik ihracatımızda rekor düzeyde artışlar sağladık. Togo'da yüzde 15 bin 217 artışla 20,7 milyon dolarlık, Fas'ta yüzde 12 bin 265 artışla 47,7 milyon dolarlık, Gürcistan'da yüzde 2 bin 303 artışla 33,8 milyon dolarlık ihracat değerlerine ulaştık."

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