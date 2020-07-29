YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kahramanmaraş
  4. Akedaş artık cepte

Akedaş artık cepte

KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ  | 29.07.2020 11:30 | Son Güncelleme

Dünyada etkisini sürdüren korona virüs (Covid-19) salgını kapsamında Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş., mobil uygulama üzerinden tüketicilerin taleplerini dijital portal üzerinden değerlendirecek.Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş.

Dünyada etkisini sürdüren korona virüs (Covid-19) salgını kapsamında Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş., mobil uygulama üzerinden tüketicilerin taleplerini dijital portal üzerinden değerlendirecek.
Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş. mobil uygulamayı faaliyete geçirerek, ilk aşamada planlı elektrik kesintisi, arıza bildirimi, kaçak elektrik ihbarı, duyurular, yeni bağlantı bilgileri, tasarruf bilinci üzerine ipuçları, tüm talep öneriler ve süreç takibi ile ilgili bilgi trafiğini bu uygulama üzerinden yürütecek.
Tüketiciler telefonlarına indirdikleri bu uygulama sayesinde Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş. ile anında iletişim kurabilecek. Şimdilik Android tabanlı telefonlara ücretsiz olarak indirilecek olan ‘Akedaş Dağıtım Mobil’ isimli bu uygulama, vatandaşlar için büyük kolaylık sağlıyor.
Uygulama cep telefonuna indirilip, TC kimlik numarası ve tüketim noktası numarası girişi yapıldığında, elektrik tüketimi yapılan noktanın planlı elektrik kesinti zamanları anında uygulama sayesinde öğrenilebilecek. Aydınlatma arızaları, kesinti-arıza bildirimi, kaçak elektrik ihbarları da bu uygulama üzerinden fotoğraflı bir şekilde Şirkete iletilebilecek. Tüketici tarafından yapılan bildirimlerin sonucu da uygulamadan takip edilebilecek.
Şirket tarafından yapılan duyurular da yine aynı uygulama üzerinden görülebilecek. Uygulamanın en dikkat çekici bölümünün ise hane içi elektrik kullanımında tasarruf bilinci üzerine verilen ipuçları oluşturuyor.
Uygulamayı faaliyete geçiren Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş, uygulamanın çok yakında İOS tabanlı telefonlara da yüklenebileceğini, akıllı telefonlara sahip olmayan ya da cep telefonu kullanmayan abonelerin ise 7/24, 186 nolu çağrı merkezini arayarak tüm talep ve isteklerini iletebileceklerini bildirdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Canını hiçe saydı! Trafik kazasında yaralanan şahsın tavrı pes dedirtti Canını hiçe saydı! Trafik kazasında yaralanan şahsın tavrı pes dedirtti
17 yaşındaki gencin boğazını kesti!17 yaşındaki gencin boğazını kesti!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Başkan Şahin, esnafın dolmuş talebini yerine getirdi

Başkan Şahin, esnafın dolmuş talebini yerine getirdi

Erzincan'da sıfır araç yüklü seyir halindeki tır yandı

Erzincan'da sıfır araç yüklü seyir halindeki tır yandı

Burhaniye’de öğretmenler çim biçti

Burhaniye’de öğretmenler çim biçti

Hatayspor Başkan Vekili Aydın Toksöz:

Hatayspor Başkan Vekili Aydın Toksöz:

Bayram alışverişinden dönen baba ve oğlunu av tüfeğiyle öldüren zanlılar yakalandı

Bayram alışverişinden dönen baba ve oğlunu av tüfeğiyle öldüren zanlılar yakalandı

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım: "Yeniden bu takımı efsane hale getirmeyi planlıyorum"

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım: "Yeniden bu takımı efsane hale getirmeyi planlıyorum"

Kahramanmaraş Namaz Vakitleri 29 Temmuz Çarşamba

İmsak
03:50
Sabah
05:27
Öğle
12:44
İkindi
16:33
Akşam
19:51
Yatsı
21:21

Kahramanmaraş Nöbetçi Eczaneler29 Temmuz Çarşamba

Elvin Eczanesi
Onikisubat
Güven Eczanesi
Dulkadiroglu
Kaytan Eczanesi
Onikisubat
Mehtap Eczanesi
Onikisubat
Nurdan Eczanesi
Onikisubat
Şerefoğlu Eczanesi
Dulkadiroglu
Osmanbey Eczanesi
Afsin
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Kambur: "Dünyanın en lezzetli tatlıları bayrama hazır"

Kambur: "Dünyanın en lezzetli tatlıları bayrama hazır"

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Kahramanmaraş'ta lavanta hasadı yapıldı

Kahramanmaraş'ta lavanta hasadı yapıldı

Traktöre çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Traktöre çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.