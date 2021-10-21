Akfen GYO 2021’in 9 ayında gelirlerini yüzde 194 artırdı

İSTANBUL (AA) - Akfen Gayrimenkul Ortaklığı’nın (Akfen GYO) gelirleri 2021 yılının ilk 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 194 artış gösterdi.

Akfen GYO açıklamasına göre, bu önemli artışla birlikte geçen yılın ilk 9 ayında Akfen GYO’nun tüm portföyünden elde ettiği gelir 42 milyon TL iken, 2021’de bu rakam 123,6 milyon TL’ye çıktı.

Akfen GYO tarafından yayımlanan eylül ayı aylık yatırımcı raporuna göre, yaşanan bu önemli artışta şirketin gelirlerinin korunması için 2021 yılıyla birlikte varlık portföyünün Bodrum Loft Tatil Köyü ve Isparta-Kütahya Öğrenci Yurtları ile zenginleştirilmesi etkili oldu.

2021 yılında 21 otel, 2 öğrenci yurdu, 1 ofis binasından oluşan portföyün avro bazında toplam kira geliri, eylül ayında, bir önceki yıl aynı ayına göre yüzde 143 artışla 2,2 milyon avroya TL bazında ise yüzde 175 artışla 21.9 milyon TL’ye çıktı.

Türkiye turizminde koronavirüs salgının olumsuz etkilerinin hafiflediği 2021 yılı sonuçları rapora da yansıdı. Yatırımcı Raporu’na göre, 2021 yılında Akfen GYO’nun Türkiye’de Accor çatısı altında faaliyet gösteren 15 otelinin geçen yıl yüzde 42 olan eylül ayı ortalama doluluk oranı yüzde 74,4’e çıktı.

2021 yılında Türkiye otellerinden elde edilen toplam kira geliri eylül ayında bir önceki yıl aynı aya göre avro bazında yüzde 199 artışla 931 bin avroya TL bazında ise yüzde 239 artışla 9,3 milyon TL’ye çıktı. 2021 yılı 9 aylık dönemde ise otellerden elde edilen gelirler avro bazında yüzde 124 artışla 4,5 milyon avro, TL bazında ise yüzde 198 artışla 44,6 milyon TL olarak gerçekleşti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akfen GYO Genel Müdürü Sertaç Karaağaoğlu, "2021 yılıyla birlikte portföyümüzü zenginleştirme yolunda attığımız adımlar bilançomuzu olumlu yönde iyileştirmeye devam ediyor. Bu adımları destekleyecek şekilde bu yıl dördüncü kez sermaye artışı gerçekleştirmek üzere Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) başvurma kararı aldık. SPK’dan izin aldığımız takdirde, bu yıl halihazırda 5 kat arttırdığımız sermayemizi 7 kat artışla 184 milyon TL’den 1,3 milyar TL’ye çıkarmış olacağız. Finansallarımızı güçlendirmeye devam edip, hızla kar payı dağıtan bir yapı haline gelme hedefimize doğru yol alıyoruz." ifadelerini kullandı.



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