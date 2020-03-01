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Akhisar Belediyesi şehitler için bayrak dağıttı

MANİSA HABERLERİ  | 01.03.2020 14:38 | Son Güncelleme

Akhisar Belediyesi, Suriye’nin İdlib kentinde şehit düşen Mehmetçik için esnaf ve vatandaşlara Türk bayrağı dağıttı.Manisa’nın Akhisar ilçesinde, şehitleri anmak ve Mehmetçiklere destek vermek amacıyla Akhisar Belediyesi, vatandaşlara Türk bayrağı dağıttı.

Akhisar Belediyesi, Suriye’nin İdlib kentinde şehit düşen Mehmetçik için esnaf ve vatandaşlara Türk bayrağı dağıttı.
Manisa’nın Akhisar ilçesinde, şehitleri anmak ve Mehmetçiklere destek vermek amacıyla Akhisar Belediyesi, vatandaşlara Türk bayrağı dağıttı. Zabıta ekiplerince dağıtılan 750 adet Türk bayrağı, vatandaş ve esnaf tarafından ev ve iş yerlerine asıldı. Şehit olan Mehmetçik için derin bir üzüntü içerisinde olduklarını belirten Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, “Suriye’de şehit düşen canlarımızın anısına üç gündür şehitlerimiz ile ilgisi olmayan paylaşımlar yapmadık. Kendi sayfamı kararttım. Belediyemize Cuma günü şanlı Türk bayrağımızı astık. Bugün de Pazar Pazarında vatandaşlarımıza bayrak dağıtıyoruz. Siz değerli vatandaşlarımızı da evlerinize ve iş yerlerinize Türk bayrağımızı asmaya davet ediyoruz. Gün birlik beraberlik günüdür” dedi.

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