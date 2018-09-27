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Akhisar'ın rakibi Krasnodar, Rusya Kupası'nda turladı

AKHİSAR BELEDİYESPOR HABERLERİ  | 27.09.2018 20:00 | Son Güncelleme

Akhisarspor'un UEFA Avrupa Ligi J Grubu'ndaki rakiplerinden Krasnodar, Rusya Kupası'nda karşılaştığı Avangard'ı 2-0 yendi.

Akhisar'ın rakibi Krasnodar, Rusya Kupası'nda turladı

Kupanın son 32 turunda Krasnodar, Trudovye Rezervy Stadı'nda Avangard ile karşılaştı. Karşılaşmaya hızlı başlayan Krasnodar, 9. dakikada Nikolay Markov'un golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıda da oyunu kontrolü altında tutan Krasnodar, 65. dakikada Roman Shishkin'in ağları sarsmasıyla mücadeleden 2-0 galip ayrıldı ve son 16 turuna yükseldi.


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krasnodar Rusya Kupası Akhisar

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