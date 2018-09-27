Akhisar'ın rakibi Krasnodar, Rusya Kupası'nda turladı

Kupanın son 32 turunda Krasnodar, Trudovye Rezervy Stadı'nda Avangard ile karşılaştı. Karşılaşmaya hızlı başlayan Krasnodar, 9. dakikada Nikolay Markov'un golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıda da oyunu kontrolü altında tutan Krasnodar, 65. dakikada Roman Shishkin'in ağları sarsmasıyla mücadeleden 2-0 galip ayrıldı ve son 16 turuna yükseldi.



