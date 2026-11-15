Beşiktaş'tan Vincenzo Italiano'nun eski öğrencisine transfer kancası!

Ocak ayında savunma hattına takviye yapmayı planlayan Beşiktaş, rotasını İtalya'ya çevirdi. Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun yakından tanıdığı 23 yaşındaki Çek savunmacı, siyah-beyazlıların transfer listesinde üst sıralara çıktı.

ITALIANO'NUN ESKİ ÖĞRENCİSİ BEŞİKTAŞ'IN RADARINDA

Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun takımında görmek istediği isimler arasında yer alan Martin Vitik, Beşiktaş'ın transfer hedeflerinden biri oldu. 23 yaşındaki Çek stoperin, İtalyan çalıştırıcının oyun sistemine uygun özellikler taşıdığı değerlendiriliyor.

1,93 metrelik boyuyla hava toplarında avantaj sağlayan Vitik, fiziksel özelliklerinin yanı sıra sürati ve atletizmiyle de dikkat çekiyor. Genç savunmacının özellikle savunma arkasına atılan toplardaki müdahale becerisi, transferde öne çıkan özellikleri arasında gösteriliyor.

BEŞİKTAŞ'TAN KİRALAMA FORMÜLÜ

Siyah-beyazlı yönetimin, transferi gerçekleştirmek için satın alma opsiyonlu kiralama seçeneğini değerlendirdiği iddia edildi. Bu yöntemle bonservis bedelini doğrudan ödemek yerine, sezon sonunda kalıcı transfer konusunda karar verilmesi planlanıyor.

Beşiktaş'ın İtalyan kulübüyle yaptığı temaslarda bu formülü gündeme taşıdığı öne sürüldü.

GERİDEN OYUN KURMA ÖZELLİĞİ DE ÖNE ÇIKIYOR

Martin Vitik'in yalnızca fiziksel özellikleri değil, topla ilişkisi de Vincenzo Italiano'nun tercihinde etkili oluyor. Geriden pasla oyun kurabilen Çek futbolcunun, teknik direktörün savunmadan başlayan oyun anlayışına katkı sağlayabileceği değerlendiriliyor.

Beşiktaş'ın ocak ayındaki transfer çalışmalarında Vitik için atacağı adımlar merakla bekleniyor.