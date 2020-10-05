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Akhisar’da evde bakım ve temizlik hizmeti takdir topladı

MANİSA HABERLERİ  | 05.10.2020 16:25 | Son Güncelleme

Akhisar Belediyesi tarafından 65 yaş üstü, engelli veya kronik rahatsızlığından dolayı bakıma muhtaç vatandaşlara yönelik ücretsiz olarak başlatılan evde bakım ve temizlik hizmeti takdir topladı.Vatandaşların ihtiyaç duyduğu anlarında yanlarında olarak daha huzurlu ve mutlu bir hayat sürmeleri için çalışmalarına devam eden Akhisar Belediyesi, Belediye Başkanı Besim Dutlulu’nun talimatları ile kurulan Evde Bakım Hizmetleri birimi ile vatandaşların yaşam kalitesini arttırarak ve ailelere destek sağlayarak sağlıklı bir toplum için çalışıyor.

Akhisar Belediyesi tarafından 65 yaş üstü, engelli veya kronik rahatsızlığından dolayı bakıma muhtaç vatandaşlara yönelik ücretsiz olarak başlatılan evde bakım ve temizlik hizmeti takdir topladı.
Vatandaşların ihtiyaç duyduğu anlarında yanlarında olarak daha huzurlu ve mutlu bir hayat sürmeleri için çalışmalarına devam eden Akhisar Belediyesi, Belediye Başkanı Besim Dutlulu’nun talimatları ile kurulan Evde Bakım Hizmetleri birimi ile vatandaşların yaşam kalitesini arttırarak ve ailelere destek sağlayarak sağlıklı bir toplum için çalışıyor. İhtiyaç sahibi vatandaşların her zaman yanlarında olmaya devam edeceklerini ifade eden Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, bu hizmet kapsamında yaşlılığı veya bedensel engelliliği nedeniyle evinde özel bakıma ihtiyacı olan Akhisarlıların kişisel bakım da dahil, ev temizliklerinin belediye ekipleri tarafından sosyal mesafe kuralları çerçevesinde özenle yapıldığını söyledi.
Başkan Dutlulu, “Halkımızın hayatını kolaylaştırmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Şehrimizde yaşayan 65 yaş üstü büyüklerimiz, engelli ya da ihtiyaç sahibi olan vatandaşlarımız için Evde Bakım ve Temizlik Hizmetleri’ni başlattık. Belediyemizin bünyesinde oluşturduğumuz temizlik ve bakım ekibi, düzenli aralıklarla gittikleri evlerde başta ev temizliği olmak üzere, halı yıkama, cam silme, toz alma, mutfak temizliği gibi detaylı ev temizliği yapıyor. Ayrıca saç tıraşı, tırnak bakımı ve kişisel temizlik noktasında da vatandaşlara yardımcı oluyoruz. Ayrıca yine ekiplerimiz tarafından temizlik sonrası dezenfekte işlemi yapılıyor. Bu sayede ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın hayatı daha da kolaylaşıyor” diye konuştu.
Yardıma ihtiyaç duyan vatandaşların yanında olmaya devam edeceklerini belirten Başkan Dutlulu, “Yaşlılık sebebiyle temizlik yapamayan ya da engelli durumu sebebi ile kişisel bakımını yapamayan vatandaşlarımız var. Bu noktada harekete geçtik ve onlara yardım elimizi uzattık. Değerli büyüklerimizin ihtiyaç duydukları her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz. Onların hayır duasını almak bizim için her şeye bedel. Eğer sizin de çevrenizde yardıma ve bakıma muhtaç vatandaşlar varsa belediyemizin Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne başvurabilirsiniz” dedi.

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