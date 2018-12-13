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Akhisarspor 0 - 0 Standart Liege (UEFA Avrupa Ligi)

AKHİSAR BELEDİYESPOR HABERLERİ  | 13.12.2018 23:01 | Son Güncelleme

UEFA Avrupa Ligi J Grubu son maçında Akhisarspor, sahasında ağırladığı Standard Liege ile golsüz berabere kaldı. Yeşil-beyazlı ekip bu skorla tarihinde ilk kez katıldığı Avrupa kupasına ilk puanını alarak veda etti.

Akhisarspor 0 - 0 Standart Liege (UEFA Avrupa Ligi)

UEFA Avrupa Ligi J Grubu son hafta mücadelesinde Akhisarspor, evinde Standart Liege ile karşı karşıya geldi.

Karşılaşma boyunca rakibiyle başa baş bir mücadele sergileyen Akhisarspor, aradığı golü ise bir türlü bulamadı.

Bu sonucun ardından Avrupa'daki ilk puanını alan Akhisarspor, UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti. Standart Liege ise, 2 farklı yenmesi durumunda gruptan çıkabilecek durumdayken, aldığı 1 puanla Avrupa macerasını noktaladı.

MAÇTAN DAKİKALAR

9. dakikada hızlı gelişen Akhisarspor atağında sağ kanattan Regattin’in ortaladığı topu ceza sahası içi sol çaprazda önüne alan Barbosa’nın müsait pozisyonda yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak kale direğinin üstünden dışarıya çıktı.
20. dakikada Standard Liege’in kontratağında savunma arkasına sarkarak topla buluşan Carcela’nın ceza sahası içi sol çaprazdan sert şutunda kaleci Lukac, meşin yuvarlağı ayaklarıyla uzaklaştırdı.
33. dakikada sol kanattan ceza sahası içerisine giren Manu’nun son çizgi üzerinden çıkardığı pasta arka direkte Barbosa’nın kale çizgisinin yarım metre önünden kayarak vuruşunda, meşin yuvarlak boş kalenin üzerinden auta gitti.
42. dakikada Lestienne’nin sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda altıpas içerisinde iyi yükselen Vanheusden’ın kafa vuruşunda top az farkla kale direğinin yanından dışarıya çıktı.

İkinci yarı

68. dakikada Carcela’nın sağ kanattan ortasında ceza sahası içerisinde Aykut’un ters vuruşuyla kaleye yönelen topu son anda kaleci Lukac uzanarak kurtardı.
78. dakikada Barbosa’nın pasıyla topla buluşan Josue’nin ceza sahası dışından sert şutunda meşin yuvarlak kale direğinin üstünden dışarıya çıktı.
80. dakikada Josue’nin pasıyla topa sahip olan Barbosa’nın ceza sahası dışı sağ çaprazdan sert vuruşunda kaleci Ochoa üzerine gelen topu tokatlayarak direğin üzerinden kornere gönderdi.
86. dakikada Oulare, Akhisarspor kalecisi Lukac ile çarpışması sonrası sakatlandı. Oulare, sedye ile saha dışına gönderilirken, oyuncu değişikliği hakkını tamamlayan Belçika ekibi sahada 10 kişi kaldı.

Stat: Spor Toto Akhisar
Hakemler: Adam Farkas xx, Balazs Buzas xx, Balazs Szert xx
Akhisarspor: Lukac xx, Vrsajevic xx, Caner xx, Sissoko xx, Kadir xx, Aykut xx, Serginho xx (Eray dk. 17 xx), Regattin xx (Onur dk. 71 xx), Josue xx, Barbosa xx (Bilal dk. 90+2 ?), Manu xx
Standard Liege: Ochoa xx, Fai xx, Luyindama xx, Vanheusden xx, Kosanovic xx, Marin xx, Agbo xx (M’Poku dk. 60 xx), Carcela xx, Bastien xx (Oulare dk. 83 ?), Lestienne xx, Orlando Sa x (Emond dk. 83 ?),
Sarı kartlar: Serginho, Lukac, Onur (Akhisarspor), Carcela, Vanheusden, M’Poku (Standard Liege)

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Anahtar Kelimeler:
akhisarspor standart liege UEFA Avrupa Ligi

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