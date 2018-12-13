Akhisarspor 0 - 0 Standart Liege (UEFA Avrupa Ligi)

UEFA Avrupa Ligi J Grubu son hafta mücadelesinde Akhisarspor, evinde Standart Liege ile karşı karşıya geldi.

Karşılaşma boyunca rakibiyle başa baş bir mücadele sergileyen Akhisarspor, aradığı golü ise bir türlü bulamadı.

Bu sonucun ardından Avrupa'daki ilk puanını alan Akhisarspor, UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti. Standart Liege ise, 2 farklı yenmesi durumunda gruptan çıkabilecek durumdayken, aldığı 1 puanla Avrupa macerasını noktaladı.

MAÇTAN DAKİKALAR

9. dakikada hızlı gelişen Akhisarspor atağında sağ kanattan Regattin’in ortaladığı topu ceza sahası içi sol çaprazda önüne alan Barbosa’nın müsait pozisyonda yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak kale direğinin üstünden dışarıya çıktı.

20. dakikada Standard Liege’in kontratağında savunma arkasına sarkarak topla buluşan Carcela’nın ceza sahası içi sol çaprazdan sert şutunda kaleci Lukac, meşin yuvarlağı ayaklarıyla uzaklaştırdı.

33. dakikada sol kanattan ceza sahası içerisine giren Manu’nun son çizgi üzerinden çıkardığı pasta arka direkte Barbosa’nın kale çizgisinin yarım metre önünden kayarak vuruşunda, meşin yuvarlak boş kalenin üzerinden auta gitti.

42. dakikada Lestienne’nin sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda altıpas içerisinde iyi yükselen Vanheusden’ın kafa vuruşunda top az farkla kale direğinin yanından dışarıya çıktı.