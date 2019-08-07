Süper Kupa'da şampiyon G.Saray!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Süper Kupa maçında Galatasaray ile Akhisarspor karşılaştı. Ankar Eryaman Stadı'nda oynanan mücadeleyi Galatasaray 1-0 kazandı ve kupanın sahibi oldu. Galatasaray'a Süper Kupa'yı getiren golü 39. dakikada Youens Belhanda kaydetti. Geçen sezon Süper Kupa'yı Akhisarspor'a penaltılarla kaybeden Galatasaray, Ege temsilcisinden bu kez rövanşı almış oldu. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim cezalı olduğu için kulübede yer alamazken, 65 yaşındaki deneyimli teknik adam, kariyerinde 20. kupaya uzandı. 2019 yılında Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Galatasaray, Süper Kupa'yı da müzesine götürerek önemli bir başarının altına imza attı. Ayrıca sarı-kırmızılılar, tarihinde 6. kez Süper Kupa'yı kazandı. MAÇTAN DAKİKALAR 13. dakikada Erhan Çelenk'in kullandığı köşe atışında altıpas içinde iyi yükselen Burhan Eşer'in kafa vuruşunda top üst direğe çarparak auta gitti.

30. dakikada aldığı pasla topu bir süre süren Jimmy Durmaz'ın sert şutunda meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı çıktı.

39. dakikada Galatasaray golü buldu. Ceza alanı içinde topla buluşan Belhanda önündeki rakibini geçtikten sonra düzgün ve plase bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1

40. dakikada gelişen Galatasaray atağında ceza alanı sol çaprazında topla buluşan Adem Büyük'ün yerden vuruşunda meşin yuvarlak az bir farkla yandan auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısını Galatasaray 1-0 önde tamamladı. SÜPER KUPA'DAN NOTLAR TFF Süper Kupa maçında Akhisarspor ile karşılaşan Galatasaray'da yeni transferler Ryan Babel, Seri, Adem Büyük ve Jimmy Durmaz, ilk 11'de görev aldı. Süper Lig şampiyonu ve Türkiye Kupası'nın sahibi Galatasaray ile Türkiye Kupası finalisti Akhisarspor, Süper Kupa maçında karşı karşıya geldi. İki takım üst üste 2. kez Süper Kupa'da mücadele etti. Bu yıl 13'üncüsü düzenlenen organizasyona Ankara'daki Eryaman Stadı ev sahipliği yaptı. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Galatasaray'ın yeni transferlerinden Ryan Babel, Seri, Adem Büyük ve Jimmy Durmaz, ilk kez resmi bir maçta sarı-kırmızılı formayı giydi. Sarı-kırmızılı takımın kalesini Fernando Muslera korurken, savunma hattını Mariano, Christian Luyindama, Marcao ve Yuto Nagatomo oluşturdu. Orta sahada Selçuk İnan, Seri, Jimmy Durmaz, Younes Belhanda ve Adem Büyük görev yaptı. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, forvette ise Babel'i tercih etti. İzinli olan Mbaye Diagne maç kadrosunda bulunmazken, Okan Kocuk, Ahmet Çalık, Martin Linnes, Ryan Donk, Yunus Akgün, Ömer Bayram, Atalay Babacan, Konstantinos Mitroglou, Sofiane Feghouli ve Emre Mor yedek soyundu.

FATİH TERİM CEZALI Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, cezası nedeniyle takımının başında yer alamadı. Süper Lig'de geçen sezonun 33. haftasındaki Galatasaray-Medipol Başakşehir maçında hakem tarafından tribüne gönderilen Terim, 3 maç ceza almıştı. Cezasının ilkini 2018-2019 sezonunun 34. haftasında çeken Terim, TFF Süper Kupa maçında da görev yapamadı. Terim, Süper Lig'in ilk haftasındaki Yukatel Denizlispor karşılaşmasıyla cezasını tamamlayacak. Süper Kupa maçında sarı-kırmızılı takımın başında yardımcı antrenör Levent Şahin yer aldı. KUPANIN SON SAHİBİ AKHİSAR Akhisarspor, tarihinde ikinci kez Süper Kupa mücadelesine çıktı. Yeni sezonda TFF 1. Lig'de mücadele edecek Ege temsilcisi, geçen yıl Konya'da Galatasaray'a penaltılarda üstünlük sağlayarak Süper Kupa'yı kazanma başarısı gösterdi. Süper Kupa'nın son sahibi Akhisarspor, 15 Mayıs'ta Sivas'ın ev sahipliği yaptığı Türkiye Kupası'nda yine karşı karşıya geldiği Galatasaray'a bu kez 3-1 mağlup oldu. Manisa ekibi, üst üste ikinci defa Türkiye Kupası'nı müzesine götürme şansını değerlendiremedi.