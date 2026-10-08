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Fenerbahçe'ye Archie Brown piyangosu vurdu!

Sarı-lacivertlilerin başarılı sol bek oyuncusu Archie Brown, sergilediği performansla Avrupa kulüplerinin radarına girdi. Fenerbahçe yönetimi, mevcut 23 milyon euroluk serbest kalma bedelini düşük bularak genç futbolcuyla yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe'ye Archie Brown piyangosu vurdu!
Emre Şen

Geçtiğimiz sezon başında Gent'ten 8 milyon euro karşılığında kadroya katılan Archie Brown, 2026-2027 sezonuna gösterdiği etkili performansla damga vurdu. Tüm kulvarlarda 10 karşılaşmada şans bulup 838 dakika sahada kalan 24 yaşındaki İngiliz futbolcu, bu süreçte takımına 2 gol ve 1 asistlik skor katkısı sağladı. Mevcut sözleşmesinde 2+1 yıl daha bulunan genç oyuncunun artan piyasa değeri ve Avrupa'dan gelen ilgi, sarı-lacivertli yönetimi harekete geçirdi.

23 MİLYON EURO

Fenerbahçe ye Archie Brown piyangosu vurdu! 1

Fenerbahçe yönetimi, oyuncunun sözleşmesinde yer alan 23 milyon euroluk serbest kalma maddesinin güncel piyasa şartlarına göre düşük kaldığını değerlendiriyor.

SERBEST KALMA BEDELİ YÜKSELTİLECEK

Fenerbahçe ye Archie Brown piyangosu vurdu! 2

Bu doğrultuda başarılı sol bek ile yeni bir mukavele imzalamak için kolları sıcayan sarı-lacivertliler, hem oyuncunun kulübe olan bağlılığını pekiştirmeyi hem de serbest kalma bedelini ciddi oranda yukarı çekmeyi hedefliyor.

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Anahtar Kelimeler:
fenerbahçe Archie Brown
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