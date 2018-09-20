Akhisar, Avrupa'ya kötü başladı!

Tarihinde ilk kez Avrupa'ya katılan Akhisarspor, UEFA Avrupa Ligi J Grubu'ndaki ilk maçında Krasnodar ile karşılaştı. Konuk Krasnodar ilk dakikadan itibaren oyunda kontrolü eline aldı.
Sağlı sollu ataklarla Akhisar kalesine yüklenen Rus ekibi, 26. dakikada Viktor Claesson'un attığı golle devreyi 1-0 önde kapattı.
İkinci devrede Akhisar gol arasa da bu amacına ulaşamadı ve Krasnodar sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılmayı başardı. Akhisar ise tarihindeki ilk Avrupa Ligi maçından boynu bükük ayrıldı.
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Grubun diğer maçında Sevilla sahasında Standard Liege'i 5-1 ile sahadan sildi. İspanyollar'a galibiyeti Banega (2), Ben Yedder (2) ve Franco Vazquez'in golleri getirdi. Standard Liege'in tek sayısını ise Moussa Djenepo kaydetti.
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