Akhisar, Avrupa'ya kötü başladı!

Tarihinde ilk kez Avrupa'ya katılan Akhisarspor, UEFA Avrupa Ligi J Grubu'ndaki ilk maçında Krasnodar ile karşılaştı. Konuk Krasnodar ilk dakikadan itibaren oyunda kontrolü eline aldı.

Sağlı sollu ataklarla Akhisar kalesine yüklenen Rus ekibi, 26. dakikada Viktor Claesson'un attığı golle devreyi 1-0 önde kapattı.

İkinci devrede Akhisar gol arasa da bu amacına ulaşamadı ve Krasnodar sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılmayı başardı. Akhisar ise tarihindeki ilk Avrupa Ligi maçından boynu bükük ayrıldı.

SEVILLA, LIEGE'E FARK ATTI

Grubun diğer maçında Sevilla sahasında Standard Liege'i 5-1 ile sahadan sildi. İspanyollar'a galibiyeti Banega (2), Ben Yedder (2) ve Franco Vazquez'in golleri getirdi. Standard Liege'in tek sayısını ise Moussa Djenepo kaydetti.

