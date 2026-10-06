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Cristiano Ronaldo'dan Milli Takım açıklaması! Bıraktı mı?

Portekiz Milli Takımı'nda Cristiano Ronaldo ile Jorge Jesus arasında yaşanan gerilim sonrası yıldız futbolcudan dikkat çeken bir açıklama geldi.

Cristiano Ronaldo'dan Milli Takım açıklaması! Bıraktı mı?
Burak Kavuncu

Portekiz Milli Takımı'nda Cristiano Ronaldo ile teknik direktör Jorge Jesus arasında yaşanan kriz yeni bir boyut kazandı. Norveç maçında yaşananların ardından kampı terk eden Ronaldo, yaptığı açıklamayla takım arkadaşlarından ve Portekiz halkından özür diledi.

RONALDO KAMPI NEDEN TERK ETTİĞİNİ AÇIKLADI

Cristiano Ronaldo dan Milli Takım açıklaması! Bıraktı mı? 1

Cristiano Ronaldo, Norveç karşılaşması öncesinde Jorge Jesus ile arasında yaşananları anlattı. Portekizli yıldız, teknik direktörün kendisine maçta 30 dakika süre vereceğini söylediğini ancak daha sonra oyuna alınmadığını belirtti.

Ronaldo, Jesus ile sonrasında bir anlaşma yaptıklarını ancak teknik direktörün basın toplantısında bu anlaşmaya uymadığını ifade etti.

Yaşananların ardından kampı terk ettiğini açıklayan Ronaldo, kararının sorumluluğunu üstlendi.

"Yaptığımın sorumluluğu bana ait. Takım arkadaşlarımdan ve Portekiz halkından özür diliyorum. Ceza verilmesini kabul ediyorum."

"PORTEkİZ İÇİN MÜCADELE ETMEYE DEVAM EDECEĞİM"

Cristiano Ronaldo dan Milli Takım açıklaması! Bıraktı mı? 2

Ronaldo, aldığı cezayı tamamladıktan sonra milli takım için mücadele etmeyi sürdüreceğini de açıkladı.

Portekizli yıldız, fiziksel olarak hazır olduğu sürece ülkesinin formasını giymeye devam edeceğini belirterek milli takım kariyerini noktalamadığının mesajını verdi.

JORGE JESUS: "KARAR VERECEK OLAN RONALDO"

Cristiano Ronaldo dan Milli Takım açıklaması! Bıraktı mı? 3

Jorge Jesus ise Ronaldo'nun geleceğiyle ilgili kararın kendisinden ziyade yıldız futbolcuya ait olduğunu söyledi.

Jesus, Ronaldo'nun Al Nassr'da forma giymeye devam etmesi ve milli takımda oynamak istemesi halinde bir sonraki kadroda yeniden çağrılabilecek oyuncular arasında yer alacağını belirtti.

Portekizli teknik adam, Ronaldo'nun milli takım için bir sembol olduğunu kabul ederken, yaşanan olayın kendi açısından teknik direktörlük otoritesine yönelik bir sorun oluşturmadığını ifade etti.

Jesus ayrıca, "Cris isterse ve Al Nassr'da oynuyorsa bir sonraki kadroda yer alacak. Ama karar verecek olan Cris" sözleriyle Ronaldo'ya kapıyı açık bıraktı.

JESUS'TAN DİKKAT ÇEKEN "SEMBOL" VURGUSU

Cristiano Ronaldo dan Milli Takım açıklaması! Bıraktı mı? 4

Jorge Jesus, Ronaldo'nun takım içerisindeki konumunun diğer oyunculardan farklı olduğunu da vurguladı.

Tecrübeli teknik direktör, Ronaldo'nun bir futbolcu olmasının yanı sıra Portekiz Milli Takımı'nın sembolü olduğunu belirterek, bu nedenle yaşananların kamuoyunda daha büyük yankı uyandırdığını dile getirdi.

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Cristiano Ronaldo Portekiz Jorge Jesus
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