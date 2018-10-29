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Akhisarspor 1 - 0 Göztepe (Maç özeti)

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 29.10.2018 22:02 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig'de 10. hafta maçında Akhisarspor evinde Göztepe'yi konuk etti. Son 3 maçta 10 gol yiyerek 2 gol atabilen Akhisarspor, şeytanın bacağını kırdı ve Göztepe'yi 1-0 mağlup etti. Bu galibiyetle Akhisar, son sıradan kurtulurken, 5 basamak birden yükselme fırsatını kullanamayan Göztepe ise 9. sırada kaldı.

Akhisarspor 1 - 0 Göztepe (Maç özeti)

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Akhisarspor ile Göztepe, Spor Toto Akhisar Stadyumu'nda karşılaştı. Ligde sıkıntılı günler geçiren Akhisarspor, Göztepe'yi 1-0 yenerek ligdeki 2. galibiyetine ulaştı.

3 maç kaybettikten sonra galibiyetle tanışan Akhisarspor'a kritik 3 puanı getiren gol, 3. dakikada Josue'den geldi.

Akhisarspor, bu galibiyetle birlikte puanını 8'e çıkartırken 17. sıraya yükseldi. Ligdeki 5. mağlubiyetini alan Göztepe ise 15 puanla 9. sırada kaldı.

Süper Lig'in 11. haftasında Akhisarspor, Erzurum Büyükşehir Belediyespor'u konuk edecek. Göztepe ise sahasında Rizespor'u ağırlayacak.

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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig akhisarspor Göztepe

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