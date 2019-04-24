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Akhisarspor 1 - 0 Ümraniyespor

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI HABERLERİ  | 24.04.2019 21:47 | Son Güncelleme

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde ilk maçta deplasmanda Ümraniyespor'u 1-0 yenen Akhisarspor, evinde de rakibini aynı skorla yenerek adını finale yazdırdı. Akhisar'ın rakibi Galatasaray ya da Yeni Malatyaspor olacak.

Akhisarspor 1 - 0 Ümraniyespor

Akhisarspor: 1 - Ümraniyespor: 0

Stat: Spor Toto Akhisar
Hakemler: Zorbay Küçük, Esat Sancaktar, Mehmet Cem Hanoğlu

Akhisarspor: Fatih Öztürk, Vrsajevic, Caner Osmanpaşa, Lopes, Kadir Keleş, Sissoko, Zeki Yavru (Dk. 90 Eray Ataseven), Bilal Kısa (Dk. 62 Serginho), Regattin, Barbosa, Cikalleshi (Dk. 76 Bokila)
Ümraniyespor: Burak Öğür, Alaaddin Okumuş, Timur Temeltaş (Dk. 76 Madinda), Tarık Tekdal, Karahan Yasir Subaşı, Muhammed Gönülaçar, Serkan Göksu (Dk. 46 Emircan Altıntaş), Leandrinho, Recep Aydın, Bahadır Taşdelen, Atabey Çiçek (Dk. 46 Vasilogiannis)

Gol: Dk. 36 Cikalleshi (Akhisarspor)
Sarı kartlar: Dk. 8 Tarık Tekdal, Dk. 16 Serkan Göksu (Ümraniyespor), Dk. 53 Bilal Kısa (Akhisarspor)

İLK YARIDAN POZİSYONLAR
21. dakikada Akhisarspor gole yaklaştı. Bilal Kısa'nın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Cikalleshi, meşin yuvarlağı uygun durumdaki Barbosa'ya aktardı. Barbosa'nın şutunda, top az farkla auta gitti.
28. dakikada Akhisarspor'un kazandığı serbest vuruşu kullanan Bilal Kısa'nın şutunda kaleci Burak Öğür golü önledi.
36. dakikada Akhisarspor, öne geçti. Yeşil-siyahlı ekibin kullandığı köşe vuruşunda Ümraniyespor savunmasının uzaklaştırdığı topu önünde bulan Bilal Kısa'nın ceza sahası yayı gerisinden şutu Cikalleshi'ye pas oldu. Altıpas önünde topu alan Cikalleshi'nin kaleciyle karşı karşıya vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.

İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR
57. dakikada Akhisarspor'da ceza sahası içi sol çapraz pozisyonda topla buluşan Regattin'in şutunda, meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.
74. dakikada Ümraniyespor, beraberlik golüne yaklaştı. Ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Leandrinho'nun attığı şutta, kaleci Fatih Öztürk meşin yuvarlağı kornere çeldi.

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