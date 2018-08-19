Rize kaçtı, Akhisar yakaladı

Spor Toto Süper Lig’de ikinci haftanın kritik karşılaşmasında Akhisarspor, Çaykur Rizespor’u konuk etti. İlk hafta deplasmanda Beşiktaş’a 2-1 mağlup olan ev sahibi ile 2-0 öne geçtiği maçta Kasımpaşa’ya 3-2 mağlup olan konuk ekip, bu sezonki ilk puanlarını elde ederek moral depolamak isterken taraflar 1-1’lik beraberliğe razı oldu.

SELEZNYOV, 'VAR'DAN KAÇAMADI

Çaykur Rizespor, 28’de Vedat Muriqi ile öne geçti. 45’te Akhisar’ın yıldızı Yevhen Seleznyov, VAR kararıyla oyundan atıldı. Ev sahibi Akigolar’a 1 puanı 66’da Mustafa Yumlu’nun golü getirdi. Bu sonuçla Akhisarspor ve Çaykur Rizespor ligdeki ilk puanlarını aldı.

SUSIC: SELEZNYOV'A CEZA VERECEĞİZ

Akhisarspor’un evinde 1-1 berabere kaldığı maçın ardından konuşan Teknik Direktör Safet Susic rakibine tükürerek kırmızı kart gören Seleznov’a ceza vereceklerini söyledi.

Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Akhisarspor, evinde Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Susic, “Maça baktığımızda iki takım da ofansif oynadı ve birçok pozisyon buldu. Biz yaklaşık bir saat eksik oynadık. İkinci yarıda golü bulduk ve 1 puan aldık. Bu mücadeleyle ve 10 kişiyle oynadığımız için bir puana mutlu olmak zorundayız” dedi.