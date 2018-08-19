Rize kaçtı, Akhisar yakaladı

Spor Toto Süper Lig’de ikinci haftanın kritik karşılaşmasında Akhisarspor, Çaykur Rizespor’u konuk etti. İlk hafta deplasmanda Beşiktaş’a 2-1 mağlup olan ev sahibi ile 2-0 öne geçtiği maçta Kasımpaşa’ya 3-2 mağlup olan konuk ekip, bu sezonki ilk puanlarını elde ederek moral depolamak isterken taraflar 1-1’lik beraberliğe razı oldu.
SELEZNYOV, 'VAR'DAN KAÇAMADI
Çaykur Rizespor, 28’de Vedat Muriqi ile öne geçti. 45’te Akhisar’ın yıldızı Yevhen Seleznyov, VAR kararıyla oyundan atıldı. Ev sahibi Akigolar’a 1 puanı 66’da Mustafa Yumlu’nun golü getirdi. Bu sonuçla Akhisarspor ve Çaykur Rizespor ligdeki ilk puanlarını aldı.
SUSIC: SELEZNYOV'A CEZA VERECEĞİZ
Akhisarspor’un evinde 1-1 berabere kaldığı maçın ardından konuşan Teknik Direktör Safet Susic rakibine tükürerek kırmızı kart gören Seleznov’a ceza vereceklerini söyledi.
Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Akhisarspor, evinde Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Susic, “Maça baktığımızda iki takım da ofansif oynadı ve birçok pozisyon buldu. Biz yaklaşık bir saat eksik oynadık. İkinci yarıda golü bulduk ve 1 puan aldık. Bu mücadeleyle ve 10 kişiyle oynadığımız için bir puana mutlu olmak zorundayız” dedi.
Kırmızı kart gören Seleznov’a ceza vereceklerini belirten tecrübeli teknik adam, “Seleznov, kırmızı kart pozisyonundan 2-3 dakika önce yediği tekmeden sonra o reaksiyonu gösterdi. Bilmeli ki artık her şey kontrol altında. Bu geceyi bitirdik ancak ceza alacak. İşin kötü tarafı da bu. Seleznov bu seneye de iyi başlamıştı. Üzüntülüyüz ama kendisine ceza vereceğiz. Bu pozisyon Türk futbolu için de iyi bir örnek oldu. VAR ile artık her şey kontrol altında. Türk futbolu için VAR çok iyi bir sistem olacak” ifadelerini kullandı.
AKHİSARSPOR 1 - 1 ÇAYKUR RİZESPOR
STAT: Spor Toto Akhisar
HAKEMLER: Serkan Çınar, Süleyman Özay, Erdem Bayık
AKHİSARSPOR: Fatih Öztürk, Vrsajevic (Dk. 57 Onur Ayık), Bilal Kısa (Dk. 57 Onurcan Güler), Seleznov, Miguel Lopes (Dk. 22 Güray Vural), Ömer Bayram, Sissoko, Mustafa Yumlu, Manu, Borges, Caner Osmanpaşa
ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan Akkan, Robin Yalçın, Brabec, Saadane, Segovia, Ali Çamdalı, Fink, Musa Çağıran (Dk. 80 Mustafa Saymak), Aminu Umar (Dk 85. Oğulcan Çağlayan), Mehmet Uslu, Vedat Muriç
GOLLER: Dk. 28 Vedat Muriç (Çaykur Rizespor) Dk. 66 Mustafa Yumlu (Akhisarspor)
KIRMIZI KART: Dk. 45+1 Seleznov (Akhisarspor)
SARI KART: Dk. 28 Fink (Çaykur Rizespor)
İLK YARIDAN POZİSYONLAR
DAKİKA 4: Akhisarspor gole çok yaklaştı. Seleznov'un ceza sahası dışından çektiği şutta top, kale direğine çarparak oyun alanına döndü. Pozisyonunda devamında Çaykur Rizesporlu oyuncular tehlikeyi uzaklaştırdı.
DAKİKA 7: Çaykur Rizespor etkili geldi. Ceza sahasına yapılan ortada iyi yükselen Vedat Muriç'in kafa vuruşunda, kaleci Fatih meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.
DAKİKA 15: Akhisarspor, gol fırsatını değerlendiremedi. Bilal Kısa'nın ceza sahasına ortasında meşin yuvarlak Çaykur Rizespor savunmasından sekerek Manu'nun önüne düştü. Manu'nun kale sahasında çektiği şutta top direkten döndü.
DAKİKA 28: Çaykur Rizespor, Vedat Muriç'in attığı golle öne geçti. Sol kanattan topu ceza sahasına topu taşıyan Segovia, kaleci Fatih'i geçerek topu uygun durumdaki arkadaşı Vedat Muriç'e aktardı. Muriç de meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 0-1.
DAKİKA 45+1: Akhisarspor'da Seleznov kırmızı kart gördü. Akhisarspor'un geliştirdiği atakta Çaykur Rizesporlu Fink yerde kaldı. Pozisyonu Video Yardımcı Hakem uygulamasıyla (VAR) tekrar izleyen Serkan Çınar, rakibine tükürdüğü gerekçesiyle Seleznov'u direkt kırmızı kartla oyundan ihraç etti.
İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR
DAKİKA 52: Çaykur Rizespor'da Robin Yalçın'ın ceza sahası dışından çektiği şutta, meşin yuvarlak direkten döndü ve kaleci Fatih Öztürk topun sahibi oldu.
DAKİKA 53: Rizespor bir kez daha direğe takıldı. Sağ kanattan Fink'in ceza sahasına ortaladığı topa Aminu Umar'ın vuruşunda üst direkten dönen topu Robin Yalçın tamamlamaya çalışırken, meşin yuvarlak savunmaya çarparak dışarı çıktı.
DAKİKA 57: Akhisarspor, gol fırsatını değerlendiremedi. Ceza sahasında topla buluşan Manu'nun vuruşunda, üst direğe çarpan top oyun alanına geri döndü.
DAKİKA 66: Akhisarspor beraberliği yakaladı. Sağ kanattan Ömer Bayram'in ceza sahasına ortaladığı top, Mustafa Yumlu'nun önünde kaldı. Kaleci Gökhan Akkan'ı çalımlayan Mustafa Yumlu, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 1-1.
DAKİKA 90+4: Akhisarspor gole çok yaklaştı. Manu sağ kanattan çalımlarla ceza sahasına girerek kaleci Gökhan Akkan ile karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda kaleci gole izin vermedi.
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