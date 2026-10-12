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Hansi Flick'ten Galatasaray maçı öncesi sürpriz sözler! 'Çok iyi oynadı, iyi transfer'

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray deplasmanına çıkacak Barcelona'da teknik direktör Hansi Flick ile Pau Cubarsi, karşılaşma öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İspanyol temsilcisinin teknik patronu RAMS Park'taki atmosferi överken Cubarsi, Victor Osimhen'in hücumdaki etkisine vurgu yaptı.

Hansi Flick'ten Galatasaray maçı öncesi sürpriz sözler! 'Çok iyi oynadı, iyi transfer'
Burak Kavuncu
Alexey Batrakov

Alexey Batrakov

RUS Rusya
Yaş: 21 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile karşılaşacak Barcelona'da teknik direktör Hansi Flick ve genç savunmacı Pau Cubarsi, mücadele öncesinde açıklamalarda bulundu. İki isim de sarı-kırmızılıların hücum gücüne ve RAMS Park'taki atmosferin zorluğuna dikkat çekti.

HANSI FLICK: "BU STADYUMDAKİ ATMOSFER DÜNYANIN EN İYİLERİNDEN"

Hansi Flick ten Galatasaray maçı öncesi sürpriz sözler! Çok iyi oynadı, iyi transfer 1

Galatasaray deplasmanının zorlu geçeceğini belirten Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, RAMS Park'taki atmosferin etkisine dikkat çekti.

Flick, “Buradaki atmosfere hazır olmalıyız. Bu stadyumdaki atmosfer dünyanın en iyilerinden. Ses seviyesi inanılmaz noktalara ulaşabiliyor” ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın güçlü bir takım olduğunu vurgulayan deneyimli teknik adam, “Galatasaray büyük bir takım. Hücumda çok iyi oyuncuları var” diyerek sarı-kırmızılı ekibin hücum gücüne işaret etti.

CUBARSI'DEN OSIMHEN SÖZLERİ: "DÜNYANIN EN İYİ FORVETLERİNDEN BİRİ"

Hansi Flick ten Galatasaray maçı öncesi sürpriz sözler! Çok iyi oynadı, iyi transfer 2

Barcelona'nın genç savunmacısı Pau Cubarsi, Galatasaray'ın en önemli hücum silahlarından Victor Osimhen hakkında da değerlendirmelerde bulundu.

Nijeryalı golcünün özelliklerini bildiklerini belirten Cubarsi, “Osimhen, dünyanın en iyi forvetlerinden biri. Yarın akşam bize zorluk çıkarmaması için elimizden geleni yapacağız” dedi.

Galatasaray'ın hücum anlayışına da değinen genç futbolcu, “Hücumda ne yapmak istediğini bilen bir rakiple karşılaşmayı bekliyoruz. Kendi sahalarında oynadıkları belli olacaktır” ifadelerini kullandı.

"LIVERPOOL VE JUVENTUS KAYBETTİ" SORUSUNA YANIT

Hansi Flick ten Galatasaray maçı öncesi sürpriz sözler! Çok iyi oynadı, iyi transfer 3

Galatasaray'ın sahasında Liverpool ve Juventus gibi takımların mağlup olduğunun hatırlatılması üzerine Cubarsi, sarı-kırmızılıların gücünü ve taraftar desteğini bildiklerini söyledi.

Genç savunmacı, “Galatasaray'ın kalitesini biliyoruz. Buradaki atmosferi biliyoruz. Kulüp olarak ne düşündüklerini biliyoruz” sözleriyle zorlu deplasmana hazırlandıklarını ifade etti.

RAMS Park'ın dünya çapında tanınan bir atmosfere sahip olduğunu belirten Cubarsi, takım arkadaşı Pedri'nin de yıllar önce bu statta oynadığını ve kendilerine deneyimlerini anlattığını aktardı. Barcelona'nın genç oyuncusu, “Bu stadı herkes biliyor, tüm dünya biliyor. Pedri yıllar önce burada oynadı ve bize anlattı. Çok karmaşık, zor bir deplasman” dedi.

HANSI FLICK'TEN GABRIEL JESUS VE BATRAKOV AÇIKLAMASI

Hansi Flick ten Galatasaray maçı öncesi sürpriz sözler! Çok iyi oynadı, iyi transfer 4

Hansi Flick, Gabriel Jesus'un karşılaşma öncesindeki durumuyla ilgili de bilgi verdi. Deneyimli teknik adam, “Gabriel Jesus maça hazır. Oynayıp oynamayacağına yarın karar vereceğiz. Harika birisi. Karakteri çok pozitif. Bizim için çok iyi bir performans ortaya koyuyor” ifadelerini kullandı.

Batrakov'un Barcelona'da oynama hayali hakkındaki soruyu da yanıtlayan Flick, genç oyuncuların hedefleri doğrultusunda çalışmasının önemine değindi.

Batrakov'un son maçta iyi performans gösterdiğini belirten Flick, “Batrakov son maçta gayet iyi oynadı. Galatasaray için iyi bir transfer. Genç bir oyuncuysanız hayalleriniz olur. Çalışmak gerekir. O tutkuyu ve yüksek çalışma azmini gösterip hayallerinizin peşinden koşmanız gerekir” dedi.

"1-0 DA KAZANSAK AYNI DERECEDE MUTLU OLACAĞIM"

Hansi Flick ten Galatasaray maçı öncesi sürpriz sözler! Çok iyi oynadı, iyi transfer 5

Barcelona'nın maç başına 4,5 gol ortalamasına ulaştığı hatırlatılarak Galatasaray karşısında farklı bir galibiyet bekleyip beklemediği sorulan Flick, sonuçtan çok galibiyete odaklandıklarını belirtti.

Alman teknik direktör, “1-0 da kazansak aynı derecede mutlu olacağım. Galatasaray iyi oynayan bir takım. Ofansta özellikle çok iyi oyuncuları var. Özellikle Galatasaray deplasmanında zorlu bir mücadele olacak” sözleriyle açıklamalarını tamamladı.

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barcelona galatasaray Basın toplantısı Aleksey Batrakov
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