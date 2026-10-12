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Galatasaray-Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta? Devler Ligi'nde nefesler tutuldu!

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşaması ikinci maçında İspanyol devi Barcelona ile karşı karşıya geliyor. Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacak kritik mücadele öncesinde sarı-kırmızılı ekipte hazırlıklar tamamlandı. Dev maçın yayın saati, eksikler ve teknik direktör Okan Buruk'un açıklamaları haberimizde.

Galatasaray-Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta? Devler Ligi'nde nefesler tutuldu!
Burak Kavuncu
Wilfried Singo

Wilfried Singo

FİL Fildişi Sahili
Yaş: 26 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Galatasaray
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UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki dev randevuda temsilcimiz Galatasaray, evinde dünya devi Barcelona'yı ağırlıyor. İspanyol basını atmosferden çekinirken Okan Buruk zafer parolası verdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki temsilcimiz Galatasaray, dev bir organizasyona ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı ekip, lig aşamasının ikinci haftasında İspanya'nın güçlü temsilcisi Barcelona'yı İstanbul'da konuk edecek.

GALATASARAY-BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray-Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta? Devler Ligi nde nefesler tutuldu! 1

İtalyan hakem Marco Guida'nın düdük çalacağı bu nefes kesen mücadele, yarın akşam saat 22:00’de başlayacak.

İSPANYOLLAR ATMOSFERİ ÖVÜYOR

Galatasaray-Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta? Devler Ligi nde nefesler tutuldu! 2

İspanyol basını, zorlu İstanbul deplasmanı öncesinde Barcelona ekibine uyarılarda bulundu. Baskılı tribün atmosferine dikkat çeken İspanyol medyası, 53 bin taraftarın yaratacağı boğucu baskının rakipler için ne denli zorlu bir test olduğunu vurguladı.

"SADECE SAVUNMA YAPMAYACAĞIZ"

Galatasaray-Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta? Devler Ligi nde nefesler tutuldu! 3

Karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, taraftar desteğiyle sahadan zaferle ayrılmak istediklerini belirtti. Dünyanın en formda takımlarından birine karşı oynayacaklarını dile getiren deneyimli teknik adam, 'Kendi sahamızda motivasyonumuz çok yükseliyor. Sadece savunma yapmayacağız, hücum oyunumuzu da sahaya yansıtarak taraftarımızın tutkulu desteğiyle kazanmak için mücadele edeceğiz' ifadelerini kullandı.

İKİ EKSİK VAR

Galatasaray-Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta? Devler Ligi nde nefesler tutuldu! 4

Galatasaray'da bu kritik maç öncesinde iki önemli eksik bulunuyor. Teknik direktör Okan Buruk'un verdiği bilgiye göre, savunmanın önemli isimlerinden Wilfred Singo sakatlığı sebebiyle, kaleci Günay Güvenç ise cezası doğrultusunda Barcelona karşısında forma giyemeyecek.

Şampiyonlar Ligi'nde heyecan zirve yaparken, Galatasaray'ın Barcelona karşısında alacağı sonuç tüm futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Sarı-kırmızılılar, taraftarının yaratacağı atmosferle dev rakibini eli boş göndermeyi hedefliyor.

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Okan Buruk barcelona galatasaray şampiyonlar ligi Basın toplantısı
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