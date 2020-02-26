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Akhisarspor 2 - 0 Giresunspor

TFF 1. LİG HABERLERİ  | 26.02.2020 20:26 | Son Güncelleme

TFF 1. Lig'de 24. hafta mücadelesinde Akhisarspor, sahasında Giresunspor'u 2-0 mağlup etti.

Akhisarspor 2 - 0 Giresunspor

Akhisarspor 2 - 0 Giresunspor

Stat: Spor Toto Akhisar
Hakemler: Caner Ak, Murat Temel, Furkan Ürün

Akhisarspor: Gökhan Değirmenci, Uğur Arslan Kuru, Tolga Ünlü, Cocalic, Vrsajevic, Bjarnason, Rotman, Burhan Eşer, Erhan Çelenk (Dk. 72 Bertuğ Bayar), Cikalleshi (Dk. 73 Muhammet Reis), Onur Ayık (Dk. 90+2 Musa Nizam)
Giresunspor: Metin Erol, Foguinho, Ahmet Kesim, Murat Akça (Dk. 46 Tanase), Muhammet Bayır, Mehmet Taş, Mehmet Güven, Uğur Akdemir (Dk. 80 Muhayer Oktay), Del Valle, Milinkovic (Dk. 73 Özgür Can Özcan), Rusescu

Goller: Dk. 17 Bjarnason, Dk. 44 Erhan Çelenk (Akhisarspor)
Sarı kartlar: Dk. 13 Bjarnason, Dk. 30 Cocalic, Dk. 88 Bertuğ Bayar (Akhisarspor), Dk. 29 Mehmet Taş, Dk. 56 Muhammet Bayır, Dk. 82. Özgür Can Özcan, Dk. 89 Del Valle, Dk. 90+1 Tanase (Giresunspor)

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