Brezilya'da büyük skandal! Melo, Lugano, Alex ve R.Carlos'un da adı geçti

Brezilya merkezli UOL'ün iki yıl süren araştırması, futbol dünyasında büyük yankı uyandıran antrenörlük lisansı iddialarını ortaya çıkardı. Felipe Melo, Diego Lugano ve Alex de Souza'nın yanı sıra Roberto Carlos, Thiago Silva ve Paolo Guerrero gibi isimlerin de adının geçtiği soruşturmada, Alejandro Mancuso'nun futbolculara yaklaşık 10 gün içerisinde lisans sağlayabildiği öne sürüldü.

10 GÜNDE LİSANS İDDİASI

Brezilya merkezli UOL'ün araştırmasına göre PRO, A, B ve C kategorilerindeki antrenörlük belgelerinin normal eğitim süreci tamamlanmadan yaklaşık 10 gün içerisinde teslim edildiği iddia edildi.

Araştırmada futbol dünyasından çok sayıda tanınmış ismin adı geçerken, eski Porto oyuncusu Thiago Silva, Sporting forması giyen ve Ronaldinho'nun kardeşi olan Roberto Assis ile eski Benfica futbolcusu Diego Souza da bu isimler arasında gösterildi.

Felipe Melo, Diego Lugano, Dejan Petkovic, Roberto Carlos, Paolo Guerrero, Luiz Gustavo, Alex de Souza ve Paulinho'nun da söz konusu sistemle bağlantılı olarak anıldığı aktarıldı.

MANCUSO'DAN 18 BİN EUROLUK HIZLANDIRILMIŞ SÜREÇ

UOL'ün iddiasına göre Mancuso, futbolculuk kariyerleri devam eden bazı isimlerle temasa geçerek yaklaşık 18 bin euro karşılığında hızlandırılmış lisans süreci teklif ediyordu.

Mancuso'nun kendisini Arjantin Futbol Federasyonu adına hareket eden bir isim gibi tanıttığı ve kursun tamamına katılmaya gerek olmadığını söylediği öne sürüldü. Eski futbolcunun, görüştüğü isimleri ikna etmek için "Hayatınız boyunca futbol oynadınız, üç yıllık kursa mı ihtiyacınız var?" şeklinde ifadeler kullandığı belirtildi.

UOL tarafından yayımlanan ses kayıtlarında ise Maradona'nın eski yardımcısı olduğu belirtilen Mancuso'nun, normal eğitimin yaklaşık üç yıl sürdüğünü, hızlandırılmış sistemde ise dört farklı lisans, kart ve diplomanın bir hafta ila 10 gün içerisinde verilebildiğini söylediği aktarıldı.

UOL, soruşturmasına kendisiyle iletişime geçen bir futbolcunun durumdan şüphelenmesi üzerine başladığını açıkladı.

ATFA: "MANCUSO'YU HİÇBİR ZAMAN YETKİLENDİRMEDİK"

Hakkındaki iddialarla ilgili UOL'e konuşan Mancuso suçlamaları kabul etmedi. Eski futbolcu, kendisine bu belgelerin nasıl hazırlandığının sorulması halinde yalnızca yardımcı olduğunu ve bunun dışında herhangi bir işlem yapmadığını savundu.

Arjantin Futbol Antrenörleri Birliği (ATFA) ise Mancuso'nun kurumu temsil etmesi için hiçbir dönemde yetkilendirilmediğini duyurdu. Kurum ayrıca söz konusu belgelerin tamamının sahte olduğunu açıkladı.

Thiago Silva'nın temsilcileri aracılığıyla yaptığı açıklamada ise futbolcunun, kendisine vaat edilen şekilde gerçekleşmeyen kurslar için ödeme yaptığı doğrulandı. Silva'ya bazı sertifikaların ulaştığı ancak belgelerin gerçek olup olmadığından emin olamadığı için bunları hiçbir zaman kullanmadığı belirtildi.

FELIPE MELO ŞÜPHELENDİ, PARASINI GERİ ALDI

Sistemin içinde yer aldığı iddia edilen isimlerden Felipe Melo ise durumdan şüphelenmesinin ardından ödediği parayı geri aldığını söyledi.

UOL'e konuşan Melo, yüz yüze yapılması gereken derslerle ilgili tarih talep ettiğini ancak Mancuso'nun bir türlü net bir program oluşturmadığını anlattı. Bunun üzerine lisansların sahte olabileceğinden şüphelenen Brezilyalı futbolcu, önce belgeleri sosyal medya hesaplarından kaldırdığını ve daha sonra ödediği parayı geri istediğini ifade etti.

Melo, parasını geri alabilmesini "Pek çok kişiden farklı olarak bunu başardım" sözleriyle anlattı.

İddiaya göre kursiyerlerin çevrimiçi dersler de dahil olmak üzere herhangi bir eğitime katılması gerekmiyordu. Yalnızca eğitimin son bölümünde hazır bulunmaları, fotoğraf çektirmeleri ve lisanslarını teslim almaları gerektiği belirtiliyordu.

Ancak Melo'nun yaşadığı süreçte bu aşamanın da gerçekleşmediği aktarıldı. Brezilyalı futbolcu, bir Libertadores maçının ardından kurs notlarının da bulunduğu belgeleri elden teslim aldığını söyledi.

Melo, "Fotoğraf çektirmem, hiçbir şey yapmam gerekmiyorsa burada bir yanlışlık var demektir" diyerek şüphelerinin nasıl arttığını anlattı.

2025'TEKİ POLİS OPERASYONU SONRASI GÜNDEME GELDİ

Skandalın izlerinin 2025 yılında gerçekleştirilen bir polis baskınıyla ortaya çıkmaya başladığı belirtildi. Operasyon sırasında, daha önce ATFA'daki görevinden ayrılmış bir yöneticinin imzasını taşıyan çok sayıda antrenörlük lisansının ele geçirildiği aktarıldı.

UOL'ün iki yıl boyunca yürüttüğü araştırmanın yayımlanmasıyla birlikte, Brezilya futbolunda tanınan çok sayıda oyuncunun da dahil olduğu öne sürülen sistemin ayrıntıları kamuoyunun gündemine taşındı.