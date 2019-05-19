Akhisarspor 2 - 2 Kayserispor

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Akhisarspor ile Kayserispor karşılaştı.
Fenerbahçe'ye geçtiğimiz hafta kaybederek ligden düşmesi kesinleşen Akigolar, 37. dakikada Regattin ile 1-0 öne geçti. İlk yarı böyle sona ererken 61. dakikada Kravets skoru dengeledi: 1-1.
15 YAŞINDAKİ EMRE OYUNA GİRDİ
Kayserispor'da teknik direktör Hikmet Karaman'ın 86. dakikada 15 yaşındaki Emre Demir'i oyuna sokması dikkat çekti.
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