SPOR

Akhisarspor 2 - 2 Kayserispor

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 19.05.2019 18:06 | Son Güncelleme

Süper Lig'e geçtiğimiz hafta veda eden Akhisarspor, sahasında Kayserispor ile 2-2 berabere kaldı. Akhisar'ın gollerini Regattin ve Manu atarken, Kayseri'nin sayılarını Kravets ve Gyan kaydetti.

Akhisarspor 2 - 2 Kayserispor

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Akhisarspor ile Kayserispor karşılaştı.

Fenerbahçe'ye geçtiğimiz hafta kaybederek ligden düşmesi kesinleşen Akigolar, 37. dakikada Regattin ile 1-0 öne geçti. İlk yarı böyle sona ererken 61. dakikada Kravets skoru dengeledi: 1-1.

  1. dakikada Elvis Manu ile Akhisarspor tekrar öne geçse de 90+3'te sahneye çıkan Gyan skoru belirledi ve mücadele 2-2 bitti.

15 YAŞINDAKİ EMRE OYUNA GİRDİ
Kayserispor'da teknik direktör Hikmet Karaman'ın 86. dakikada 15 yaşındaki Emre Demir'i oyuna sokması dikkat çekti.

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akhisarspor Kayserispor emre demir

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