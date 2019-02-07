Akhisarspor 3 - 1 Kasımpaşa (Ziraat Türkiye Kupası)

Ziraat Türkiye Kupası'nın son sahibi Akhisarspor, çeyrek final ilk maçında sahasında Kasımpaşa ile karşılaştı. Süper Lig'de sıkıntılı günler geçiren Akhisarspor, kupada Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup etti ve tur için avantajı yakaladı.

Akhisarspor'a galibiyeti getiren golleri 41 ve 51. dakikalarda Sokol Cikalleshi, 73. dakikada ise penaltıdan Josue attı. Kasımpaşa'nın tek sayısını 90+3. dakikada Hajradinovic kaydetti.

Akhisarspor, 4 hafta sonra galibiyetle tanışırken ligin ilk yarısının flaş takımlarından Kasımpaşa, üst üste 3. mağlubiyetini aldı.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında 26-27-28 Şubat tarihinde iki takım, kozlarını bu kez İstanbul'da paylaşacak ve yarı finale yükselen takım belli olacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

15. dakikada Akhisarspor gole yaklaştı. Sağ taraftan kullanılan köşe atışında Josue'nin ortasına iyi yükselen Sissoko'nun kafa vuruşunda, Veigneau meşin yuvarlağı çizgi üzerinden çıkardı. Pozisyonun devamında savunma oyuncuları topu uzaklaştırdı. Akhisarsporlu oyuncular, topun çizgiyi geçtiğini öne sürerek, maçın hakemi Serkan Tokat'a itiraz etti.

19. dakikada ev sahibi ekibin sağ kanattan gelişen atağında, Miguel Lopes'in ortasında Caner Osmanpaşa, meşin yuvarlağı Sissoko'ya indirdi. Sissoko'nun bekletmeden yaptığı vuruşta kaleci Ramazan Köse, topu kornere tokatladı.

31. dakikada Kasımpaşa etkili geldi. Pavelka'nın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Tarkan Serbest'in vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Fatih Öztürk'te kaldı.

41. dakikada Akhisarspor öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Barbosa'nın ortasında ön direkte Cikalleshi topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0