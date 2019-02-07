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Akhisarspor 3 - 1 Kasımpaşa (Ziraat Türkiye Kupası)

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI HABERLERİ  | 07.02.2019 22:34 | Son Güncelleme

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında Akhisarspor, sahasında ağırladığı Kasımpaşa’yı 3-1 mağlup ederek, rövanş maçı öncesi önemli bir avantaj elde etti.

Akhisarspor 3 - 1 Kasımpaşa (Ziraat Türkiye Kupası)

Ziraat Türkiye Kupası'nın son sahibi Akhisarspor, çeyrek final ilk maçında sahasında Kasımpaşa ile karşılaştı. Süper Lig'de sıkıntılı günler geçiren Akhisarspor, kupada Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup etti ve tur için avantajı yakaladı.

Akhisarspor'a galibiyeti getiren golleri 41 ve 51. dakikalarda Sokol Cikalleshi, 73. dakikada ise penaltıdan Josue attı. Kasımpaşa'nın tek sayısını 90+3. dakikada Hajradinovic kaydetti.

Akhisarspor, 4 hafta sonra galibiyetle tanışırken ligin ilk yarısının flaş takımlarından Kasımpaşa, üst üste 3. mağlubiyetini aldı.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında 26-27-28 Şubat tarihinde iki takım, kozlarını bu kez İstanbul'da paylaşacak ve yarı finale yükselen takım belli olacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

15. dakikada Akhisarspor gole yaklaştı. Sağ taraftan kullanılan köşe atışında Josue'nin ortasına iyi yükselen Sissoko'nun kafa vuruşunda, Veigneau meşin yuvarlağı çizgi üzerinden çıkardı. Pozisyonun devamında savunma oyuncuları topu uzaklaştırdı. Akhisarsporlu oyuncular, topun çizgiyi geçtiğini öne sürerek, maçın hakemi Serkan Tokat'a itiraz etti.
19. dakikada ev sahibi ekibin sağ kanattan gelişen atağında, Miguel Lopes'in ortasında Caner Osmanpaşa, meşin yuvarlağı Sissoko'ya indirdi. Sissoko'nun bekletmeden yaptığı vuruşta kaleci Ramazan Köse, topu kornere tokatladı.
31. dakikada Kasımpaşa etkili geldi. Pavelka'nın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Tarkan Serbest'in vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Fatih Öztürk'te kaldı.
41. dakikada Akhisarspor öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Barbosa'nın ortasında ön direkte Cikalleshi topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0

Müsabakanın ilk yarısı, Akhisarspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı

51. dakikada Josue’nin baskısıyla Kasımpaşa savunmasından topu kapan Aykut, hemen önündeki arkadaşı Cikalleshi’ye pas çıkardı. Kaleci Ramazan ile karşı karşıya kalan Cikalleshi’nin aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0
54. dakikada Trezeguet’nin rakip ceza yayı içerisinden kullandığı serbest vuruşta, barajın yanından geçen top sağ kale direğine çarparak oyun alanına geri döndü.
73. dakikada Akhisarspor atağında Veigneau’nun ceza sahası içerisinde Regattin’e yaptığı faul sonrası hakem Serkan Tokat, penaltı kararı verdi. Penaltı atışını kullanan Josue, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 3-0
79. dakikada Pavelka’nın sol kanattan ortaladığı topu penaltı noktası yakınlarında kaleci Fatih elinden sektirdi. Pozisyonu iyi takip eden Trezeguet’nin vuruşunda kaleci Fatih’i geçen topu çizgi üzerinde Musa çıkardı ve mutlak golü önledi.
90+3. dakikada Kasımpaşa'nın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza alanı önünde Özgür'ün kafayla indirdiği topa Hajradinovic, ceza sahası dışı sol çaprazdan sert vurdu, meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-1

Stat: Spor Toto Akhisar
Hakemler: Serkan Tokat xx, Mustafa Sönmez xx, Mustafa Savranlar xx
Akhisarspor: Fatih xx, Musa xx (Güray dk. 83 xx), Caner xx, Lopes xx (Rotman dk. 89 ?), Zeki xx, Sissoko xx, Aykut xx, Barbosa xx, Josue xxx (Manu dk. 81 xx), Regattin xxx, Cikalleshi xxx
Kasımpaşa: Ramazan x, Veigneau x (Özgür dk. 83 ?), Veysel x, Youssef x, Popov xx, Pavelka xx, Sadiku x (Hajradinovic dk. 64 xx), Koita x, Trezeguet x, Tarkan x (İlhan dk. 78 x), Perica x
Goller: Cikalleshi (dk. 41 ve 51), Josue (dk. 73 pen.) (Akhisarspor), Hajradinovic (dk. 90+3) Kasımpaşa
Sarı kartlar: Musa (Akhisarspor), Koita, Trezeguet, Hajradinovic (Kasımpaşa)

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Ziraat Türkiye Kupası akhisarspor Kasımpaşa

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