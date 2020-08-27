SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. TFF 1. Lig
  4. Akhisarspor'da 4 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Akhisarspor'da 4 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

TFF 1. LİG HABERLERİ  | 27.08.2020 14:18 | Son Güncelleme

TFF 1. Lig ekiplerinden Akhisarspor'da 4 futbolcunun Kovid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Akhisarspor'da 4 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Akhisarspor'dan yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 testi pozitif çıkan 4 oyuncunun karantinaya alındığı ve tedavi sürecine başlandığı belirtildi. Yeşil-siyahlı ekibin bugün Spor Toto Akhisar Stadı'nda Altınordu ile yapacağı hazırlık maçı iptal edildi.

(AA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Arabanın camından sarkan şey... Arabanın camından sarkan şey...
Formula 1 İstanbul pisti nerede? Formula 1 ne zaman? İstanbul Park Formula 1 bilet fiyatları ne kadar?Formula 1 İstanbul pisti nerede? Formula 1 ne zaman? İstanbul Park Formula 1 bilet fiyatları ne kadar?
Menemenspor’dan 2 imza birdenMenemenspor’dan 2 imza birden
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Mikrofon açık kalınca Alman bakanın Türkiye sözleri ifşa oldu
Mikrofon açık kalınca Alman bakanın Türkiye sözleri ifşa oldu
Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına yeni atama
Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına yeni atama
Kalp pili durdu, birdenbire yere yığıldı!
Kalp pili durdu, birdenbire yere yığıldı!
Fenerbahçe'nin yeni yengesi güzelliğiyle büyülüyor...
Fenerbahçe'nin yeni yengesi güzelliğiyle büyülüyor...
F.Bahçe'den resmi Vedat Muriqi açıklaması
F.Bahçe'den resmi Vedat Muriqi açıklaması
Halis Karataş at döverken yakalandı!
Halis Karataş at döverken yakalandı!
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Quaresma, 2. Lig'e transfer oluyor!
Quaresma, 2. Lig'e transfer oluyor!
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Karagümrük ve Adana Demirspor'a şok
Karagümrük ve Adana Demirspor'a şok
Adana Demirspor'a rekor şampiyonluk primi
Adana Demirspor'a rekor şampiyonluk primi
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Akhisarspor'da 4 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
TFF 1. Lig ekibinde koronavirüs şoku
Adana Demirspor, Lanzafame’yi renklerine bağladı
Adana Demirspor'da yeni transfer
Fenerbahçe'de Allahyar Sayyadmanesh Adanaspor'a gidiyor
Allahyar Adanaspor yolcusu
Menemenspor’dan 2 imza birden
Menemenspor’dan 2 imza birden
Altay, William de Amorim’i kadrosuna kattı
Altay'da 2 yıllık imza
Osmanlıspor, transfer yasağının kaldırılamadığını duyurdu
Osmanlıspor'da transfer yasağı!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.