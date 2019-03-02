SPOR

Akhisarspor'da Alanyaspor maçı öncesi forvet sıkıntısı

AKHİSAR BELEDİYESPOR HABERLERİ  | 02.03.2019 12:49 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig'de kümede kalmak için çırpınan Akhisarspor, pazartesi günü evinde karşı karşıya geleceği Aytemiz Alanyaspor maçı öncesi forvet derdine düştü

Akhisarspor'da Alanyaspor maçı öncesi forvet sıkıntısı

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanşında deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-1 yenerek yarı final bileti alan Akhisarspor'da, golcülerden Manu bu maç sonunda kırmızı kart görerek cezalı duruma düşerken, Arnavut forvet Cikalleshi ise kasığından sakatlandı. Teknik Sorumlu Cem Kavçak Cikalleshi'nin durumunu belirsiz olduğunu söyledi. Kavçak, "Kasımpaşa'yı elemek hepimize moral verdi. Ancak golcülerimizi kaybetmek bizi üzdü. Cikalleshi maça yetişir mi bilemiyorum, kasığında sorun var, ağrları sürüyor. Durumu kritik" diye konuştu.

Manu ve Cikalleshi'den gelen haberlerle sarsılan Ege ekibi, Bokila'ya sarıldı. Genç teknik adamın Cikalleshi iyileşmezse Demokratik Kongolu futbolcuyu Alanya'ya karşı 11'de sahaya süreceği bildirildi. Önemli eksiklere rağmen maçı kazanmak zorunda olduklarını belirten Kavçak, "Alanyaspor sınavı kırılma noktası. Evimizde 3 puan alırsak önümüzdeki haftalara çok umutlu gireceğiz. Kıvılcımı ateşleyeceğiz. Kimi oynatırsam oynatayım herkes çok değerli" dedi.

Kavçak, adı Galatasaray'la anılan kaleci Fatih'in yönetim tarafından süresiz kadro dışı bırakıldığını da hatırlatıp, "Fatih, Galatasaray maçı öncesi 2 idmana çıkmadı, maça da gelmedi. Sezon sonuna kadar bizden ayrı çalışacak. Sonra kendisi yolunu çizer" diye konuştu.

En az yakan SUV modelleri 2019En az yakan SUV modelleri 2019
G.Saray iddiası kadro dışı bıraktırdı!G.Saray iddiası kadro dışı bıraktırdı!
Akhisar açıklaması geldi!Akhisar açıklaması geldi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
akhisarspor manu Bokila Aytemiz Alanyaspor Cikalleshi Cem Kavçak

En Çok Okunan Haberler

ABD'den terör örgütü PKK açıklaması

ABD'den terör örgütü PKK açıklaması

Taraftarları taşıyan otobüs kaza yaptı

Taraftarları taşıyan otobüs kaza yaptı

Savaş gemileri İstanbul Boğazı'ndan böyle geçti

Savaş gemileri İstanbul Boğazı'ndan böyle geçti

Yanal'dan flaş karar! Kadro dışı...

Yanal'dan flaş karar! Kadro dışı...

Ve Fikret Orman açıkladı! TFF başkanlığı...

Ve Fikret Orman açıkladı! TFF başkanlığı...

Mourinho'nun yeni takımını açıkladı!

Mourinho'nun yeni takımını açıkladı!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Hamzaoğlu bombası! İşte yeni takımı...

Hamzaoğlu bombası! İşte yeni takımı...

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Akhisarspor'da Üzülmez sesleri

Akhisarspor'da Üzülmez sesleri

Süper Lig'de bir teknik adam daha gitti!

Süper Lig'de bir teknik adam daha gitti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Akhisarspor'da Alanyaspor maçı öncesi forvet sıkıntısı

Akhisarspor'da forvet sıkıntısı

Akhisarspor Fatih Öztürk'ü kadro dışı bıraktı!

G.Saray iddiası kadro dışı bıraktırdı!

Hamza Hamzaoğlu'undan Akhisarspor açıklaması geldi

Akhisar açıklaması geldi!

Hamza Hamzaoğlu: Akhisarspor ile görüştüm

Hamzaoğlu görüştüğünü açıkladı

Akhisarspor teknik direktörlük için Hamza Hamzaoğlu'yla görüşecek

Hamzaoğlu bombası! İşte yeni takımı...

Akhisarspor Yılmaz Vural ile anlaşma sağlayamadı

İşte Akhisarspor - Yılmaz Vural görüşmesinin detayları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.