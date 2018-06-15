Akhisarspor'da Buruk kırgın

Akhisarspor'da 1.5 sezon görev yapan ve Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanıp tarihe geçen Buruk'un yönetimin tavrına oldukça bozulduğu öğrenildi. Başkan Hüseyin Eryüksel'in, "Okan Buruk'la şu ana kadar görüştük. Ancak bundan sonra kendisiyle kesinlikle görüşmeyeceğiz" açıklamasına bir hayli kırıldığı öğrenilen Buruk, kulüp bulamama tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.
Akhisarspor'u ilk kez UEFA Avrupa Ligi'ne taşıyan 44 yaşındaki teknik adamın yönetimden zam isteği kabul görmedi. Haftalardır yapılan görüşmelerde sonuç çıkmayınca, Akhisarspor'la tarih yazan Okan Buruk kontrat yenileyemedi. Süper Lig'de neredeyse tüm takımların teknik direktörlerini belirlemesinin ardından alternatifi çok azalan Okan Buruk'un yurt dışı seçeneğini gözden geçireceği ifade edildi. Akhisarspor'un ise bayram biter bitmez yeni çalıştırıcısını belirleyeceği ve transferleri şekillendireceği vurgulandı.
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