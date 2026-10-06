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Kylian değil Ethan! Fenerbahçe'nin radarında Mbappe sürprizi

Fenerbahçe'nin ocak transfer gündemine Kylian Mbappe'nin kardeşi Ethan Mbappe girdi; Lille forması giyen 19 yaşındaki sol ayaklı orta saha izlenecek.

Kylian değil Ethan! Fenerbahçe'nin radarında Mbappe sürprizi
Emre Şen

Fenerbahçe'de ocak ayı transfer çalışmaları hız kazanırken, sarı-lacivertli ekibin gündemine Kylian Mbappe'nin kardeşi Ethan Mbappe sürpriz bir isim olarak girdi. Aracı menajerlerin Lille forması giyen genç futbolcuyu Fenerbahçe'ye önerdiği öğrenildi.

KAPIYI MENAJERLER ÇALDI

Kylian değil Ethan! Fenerbahçe nin radarında Mbappe sürprizi 1

Fenerbahçe'de yabancı kontenjanı nedeniyle kadrodan bir oyuncuyla yolların ayrılması planlanırken, yönetimin +4 kontenjanına uygun ve 23 yaş altı oyuncular üzerinde çalıştığı belirtiliyor. Bu çerçevede menajerler, 19 yaşındaki Ethan Mbappe'yi sarı-lacivertli yönetime önerdi. Futbolcunun transfer şartlarının da yönetime iletildiği ifade ediliyor.

SÖZLEŞMESİ SEZON SONUNDA BİTİYOR

Kylian değil Ethan! Fenerbahçe nin radarında Mbappe sürprizi 2

Real Madrid'in Fransız yıldızı Kylian Mbappe'nin kardeşi olan Ethan Mbappe, kariyerini Lille'de sürdürüyor. Daha önce Paris Saint-Germain altyapısında forma giyen sol ayaklı orta sahanın Lille ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. Fransa U21 Milli Takımı'nda da görev yapan genç futbolcu, orta sahanın farklı bölgelerinde oynayabiliyor.

MASADA RAPOR VAR, KARAR YOK

Kylian değil Ethan! Fenerbahçe nin radarında Mbappe sürprizi 3

Menajerlerin önerisinin ardından Ethan Mbappe'yi transfer listesine ekleyen Fenerbahçe henüz bir karar vermedi, oyuncu için resmi bir girişimde de bulunmadı. Oyuncu izleme komitesi ile futbol direktörü Oğuz Çetin'in hazırlayacağı raporlar değerlendirildikten sonra teklif yapılıp yapılmayacağına karar verilecek.

KARDEŞİN SEZON KARNESİ

Kylian değil Ethan! Fenerbahçe nin radarında Mbappe sürprizi 4

Bu sezon Lille formasıyla 6 resmi maçta görev alan Ethan Mbappe, Ligue 1'de 1 gol kaydetti. Şampiyonlar Ligi'nde Real Betis'e 3-2 kaybedilen karşılaşmada Ayase Ueda'nın açılış golünü hazırlayarak 1 asist yaptı, aynı maçta kırmızı kart görerek oyundan atıldı. Aynı gece ağabeyi Kylian Mbappe de Real Madrid'in Inter karşısında oynadığı maçta fileleri havalandırdı.

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